Rita Ora confirmó su casamiento con Taika Waititi y despejó las dudas de su relación triple

En abril de 2021, Rita Ora y Taika Waititi fueron vinculados amorosamente. Después de ocultar sus sentimientos frente a las cámaras, la cantante decidió compartir en sus redes sociales una fotografía donde se la veía abrazada al director. Desde entonces, nunca más se separaron y apostaron por su gran amor.

Definitivamente, se convirtieron en una pareja que no tiene miedo a mostrarse y que se acompañan en cada uno de los momentos más importantes de su vida: tanto laborales como personales. Después de tanto tiempo juntos, tomaron la decisión de dar un gigantesco paso: oficializaron su amor llevando a cabo su casamiento.

Rita Ora rompe el silencio: habló sobre su matrimonio y el “love triangle“

Después de mantener el secreto guardado bajo siete llaves, la cantante decidió confirmar que contrajo matrimonio con Taika Waititi. Lejos de las cámaras y solo con sus seres queridos presentes en el lugar, la pareja decidió decir “sí, quiero“ el verano pasado en una ceremonia que se llevó a cabo en Londres.

En el videoclip de su tema más reciente, Rita Ora aparece vestida de novia. "Sí... Estoy oficialmente fuera del mercado“, haciendo referencia a que su unión con el actor ya se había realizado. Aunque fue bastante reservada sobre el tema, compartió algunos detalles interesantes sobre la boda.

"Fue exactamente como lo quería", explicó. Al mismo tiempo, la cantante aseguró que el evento privado fue “muy agradable“ y que aunque no fue una gran fiesta, no pierde las esperanzas de algún día realizar una celebración que sea de puro lujo. Para cerrar, explicó que un momento muy especial para ambos.

En la misma línea, la estrella fue consultada sobre las polémicas imágenes que protagonizó junto a su actual esposo y Tessa Thompson. Recordemos que en 2021 salieron a la luz unas fotografías donde se ve a los tres dándose besos en un balcón en Sydney, luego de haber estados juntos en una fiesta realizada por Taika Waititi.

Rita Ora y Taika Waititi, más enamorados que nunca.

Según Ora, estas imágenes solo fueron el resultado de tres amigos divirtiéndose. De esta manera, negó los rumores de una posible relación abierta: “Simplemente elegí no reconocer eso porque es ridículo. Creo que cuando algunas cosas son tan absurdas, y es difícil entender el sentido de ellas, simplemente tienes que ignorarlas" confesó la cantante.

"He tomado ese enfoque para muchas cosas, porque no quieres poner energía en algo que no existe. Es como tratar de explicar algo que no sucedió significa que estás alimentando a la nada“ continuó declarando.

“¿Alguna vez has estado en una situación en la que has bebido mucho y todos son tus mejores amigos? Y luego, al día siguiente, dices: 'Estuve hablando con esta persona en el área de fumadores durante cuatro horas y no tengo idea de quiénes son'. Literalmente, esa [foto] era solo un grupo de amigos pasando un buen rato. Ellos [Taika y Tessa] tenían un horario loco y todos se estaban relajando“, agregó.