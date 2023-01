La fuerte declaración de Daniel Arenas luego del beso a Adamari López

Daniel Arenas se encuentra profundamente arrepentido por haber besado a Adamari López en el show de las mañanas de Telemundo. Llegó a decir que ni en la peor de las situaciones lo hubiera hecho.

Ni en la peor de las situaciones lo hubiera hecho, ni borracho ni drogado ni con una pistola en la cabeza... Daniel Arenas sorprendió en un Instalive que hizo desde su cuenta de Instagram para aclarar que se arrepentía de haberle dado un beso en la boca a Adamari López en su primer día de presentador de Hoy Día.

Además, aprovechó la situación para pedirle disculpas públicas a su pareja, Daniella Álvarez, y aclaró no tener ningún romance con su compañera de las mañana de Telemundo.

Recordemos que hace unos días, justo el de su debut como conductor oficial, en el segmento "En la Casa de los Famosos Sin Censura", su presentadora, Verónica Bastos, insistió para que Adamari y Arenas recrearan el beso que se dieron Aylín Mujica y Arturo Carmona en una prenda del reality.

Aunque fue tan solo un piquito, el momento se hizo muy viral y eso no le gustó ni medio a Arenas, quien no perdió el tiempo y dejó plasmado su malestar en un Instalive antes de comenzar con su programa en Hoy Día.

Ante la situación del beso con Adamari López, Daniel dijo que había obrado muy mal, que había resuelto la situación de la peor manera porque no estaba rodando una escena de una telenovela ni un personaje de ciencia ficción o estaba participando de La Casa de los Famosos.

Simplemente era un presentador de un programa que estaba dando noticias de otro show y el momento vivido fue muy desagradable:

"Me equivoqué, porque no está chévere para la persona que uno tiene al lado, ver a la persona, como Daniel Arenas, besarse con otra persona, así hubiese sido un pico, que para muchas personas puede ser algo insignificante, para mí no lo es, y debo decir que en ese momento me desconocí”, dijo Daniel muy apenado y avergonzado.

El presentador también aprovechó para aclarar que no tiene ningún romance con nadie, que admira y le tiene mucho cariño a Adamari como así también a Penélope, Andrea y Chickybombon; sus compañeras de trabajo.

Además, afirmó que siente un profundo respeto por ellas y que cree que con el tiempo formarían una linda amistad.

Al finalizar su vivo, leyó un salmo del domingo de misa que compartió con sus padres y dejó en claro, para evitar controversias, que no participará más en el show de las mañanas de Telemundo.