Sin maquillaje, Salma Hayek presume su belleza natural y deslumbra a todos

Una vez más Salma Hayek demostró que es una de las actrices más populares y bellas de la actualidad. A su edad la talentosa mexicana ha demostrado que posee una gran silueta a sus 56 años recién cumplidos. Recientemente compartió una foto en sus cuentas oficiales que demostró lo bien que se ve hoy en día.

En su perfil de su cuenta oficial de Instagram, Salma Hayek compartió una imagen de ella que dejó en evidencia que posee una espectacular silueta y una belleza sin igual. En la misma se la puede ver lucir un pijama sin una gota de maquillaje por lo que su hermosura natural juega un rol principal en la captura.

Salma Hayek es dueña de una gran belleza natural.

Junto a la fotografía Salma Hayek escribió un mensaje que dice lo siguiente: "Buenos días 2023 Feliz año a todos ustedes que me compartieron su cariño me hicieron sentir apreciada y muchas veces me hicieron reír. Siempre aprendo mucho de ustedes y espero esta nueva aventura les traiga muchas bendiciones. Mil Gracias a todos mis seguidores de habla hispana".

La publicación que realizó la popular actriz mexicana cuenta hasta el momento con casi medio millón de reacciones entre likes y comentarios que alaban lo hermosa que luce hoy en día. Entre esos mensajes se encuentra el del reconocido actor Anthony Hopkins que le escribió: "Feliz Año Nuevo. Te queremos".

A finales del año pasado se reveló la noticia de que Anne Hathaway y Salma Hayek serán la explosiva pareja protagonista de la comedia de acción 'Seesaw Monster'. Todavía no está confirmada la fecha de estreno pero lo que se sabe hasta el momento es uno de los proyectos más codiciosos de Netflix.