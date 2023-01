El ex de Julieta Venegas la dejó por una actriz de uno de sus videoclips

Recientemente, la famosa cantante, multiinstrumentista y compositora Julieta Venegas fue entrevistada por el conductor mexicano Yordi Rosado. Como nunca, habló de todo y sorprendió al revelar uno de los momentos más cruciales en su vida privada. Precisamente, confesó que su ex la dejó por una actriz que había estado en uno de los videoclips del artista.

La ruptura amorosa que tuvo Julieta Venegas con su exesposo Álvaro Henríquez fue sorpresiva. Y es que mantuvieron una relación especial desde 1998 hasta el 2000. Al parecer, la separación se debió a la distancia. Sin embargo, en esta declaración dejó entrever que no la pasó nada bien cuando se enteró de algo.

Cómo fue su romance con el integrante de Los tres

De acuerdo con la entrevista realizada por Yordi Rosado, Julieta Vanegas mantuvo una relación a distancia con su esposo. Mientras él vivía en Chile, ella estaba en México. A pesar de que siempre hablaban sobre quién se mudaría con el otro, nunca llegaron a un acuerdo hasta que su relación finalizó. Vale recordar que se casaron en 1998 y al cabo de dos años se divorciaron.

En dicha entrevista confesó: “Él vivió siempre en Chile, yo siempre en México, o sea, nos casamos, pero cada quien viviendo en su país. Nos casamos y luego resolvemos el tema de dónde vamos a vivir, nadie se mudó nunca y nos separamos".

Existieron muchos rumores que nunca se terminaron de esclarecer por parte de alguno de ellos. Asimismo, entre varios hechos que se suscitaron durante su relación, uno fue que el músico le escribió a Julieta una canción: “No me falles”.

La propia Julieta Venegas confesó que su exesposo la dejó por una actriz.

Al parecer, en el videoclip de dicha canción aparecía una actriz de quien su ex se enamoró en la vida real. Así contó la propia Julieta Venegas la situación: “A mí ahora se me hace muy gracioso, él me escribe una canción súper bonita, que se llama 'No me falles', que es hermosa y en el videoclip que hizo de esa canción aparece una actriz que después él se enamoró y me dejó".

Pese a que ha sido uno de los momentos más duros de su relación, en la actualidad Julieta Venegas mantiene una muy buena relación con el músico.