Dejando ver su ropa interior negra, Salma Hayek incendió la premiere de su nueva película

Además de su talento y carisma frente a la cámara, uno de los rasgos que más admiran sus seguidores y fanáticos es la sensualidad que abraza y que no piensa abandonar aún a sus 56 años. Salma Hayek ama ser el centro de las miradas y sólo tiene que respirar para lograrlo porque no hay quien no se de vuelta a relojearla y es que después del outfit elegido para la premiere de su nueva película, Magic Mike’s Last Dance, dejó a todos con la boca abierta desfilando por la red carpet con un un vestido negro de rejilla y flores bordadas que dejaba ver su ropa interior.

La mexicana es de esas que se empodera de todos los adjetivos que tradicionalmente se han unido al estereotipo de mujer latina: caderas anchas, curvas sin final, morena y sí, sexy, ya que Hayek en vez de luchar para alejarse de todo este imaginario enfocado de manera negativa, se apropia y defiende cada una de ellas, desde sus comienzos en Hollywood.

Salma Hayek enamoró a todos con su outfit elegido para la premiere de Magic Mike's Last Dance.

Una manera de poder expresarse, definirse, y que Salma hace uso de ello siempre que puede, es a través de la moda. Es una lista larga de ejemplos que existen para hablar sobre los looks más despampanantes de la actriz y algunos de ellos grabados en la retina de todas, desde el vestido rojo ajustado en la premiere de Desperado o el icónico vestido largo negro con tatuajes de mariposas para los MTV VMA de 1998.

Salma Hayek y Channing Tatum en la premiere de Magic Mike's Last Dance.

El paso de los años no frena a la actriz de seguir expresándose a través de esa sensualidad, incluso siendo aún más atrevida y arriesgando. Su última aparición de este estilo ha sido en la premiere de su nueva película Magic Mike´s Last Dance, junto a Channing Tatum. Acudió a la ocasión con un vestido largo de manga larga negro de rejilla con flores en tonalidades rosas y verdes bordadas, dejando ver por completo la ropa interior. Acompañó el vestido con un bolso de mano verde y unas sandalias de tacón con plataforma doradas. Dejando al vestido ser el protagonista, llevó su melena larga recogida en una cola de caballo alta. Desde luego hace falta valor para atreverse con la transparencia y la rejilla, toda una valiente.