Carolina Sandoval cansada del bullying contra su cuerpo: “basta ya”

La actriz venezolana Carolina Sandoval es blanco constante de críticas, comentarios negativos y agresiones sobre su cuerpo a través de las redes sociales. Es por ello que comenzó con una campaña contra el bullying que se da frecuentemente en las distintas plataformas digitales.

Carolina Sandoval se cansó que critiquen su cuerpo.

En una reciente entrevista exclusiva para el medio “People en Español”, la actriz expresó sus sentimientos. "Esto es parte de lo que todo el mundo conoce de mí, es algo que no es nuevo, sino que es algo que voy a seguir haciendo", dijo.

"Creo que es importante que con la posición que uno tiene hay que decirle a la persona, a la persona de la calle que no se tiene que sentir mal por no lucir bajo los parámetros que otras personas consideren", dice y agrega: "No sentirse mal por no ser 'la más bella'", continuó Sandoval.

Carolina Sandoval comenzó una campaña para ayudar a quienes sufren bullying cibernético.

La también conductora utiliza sus redes sociales para mostrarse orgullosa tal cual es, su cuerpo, la forma de vestirse y el estilo de vida que lleva, sin importarle lo que digan los demás. "Eres bella como eres, eres fabulosa y de eso me voy a encargar de hacérselo ver a las mujeres. Por eso quiero ser recordada: ¡Carolina Sandoval en cada post maneja el amor propio y maneja el body positivity!", remarcó la actriz.

Así es que con este tipo de contenido, Sandoval pretende ayudar a otros que pasan por su misma situación. "Carolina sigue tomando fuerza para que las mujeres nos apoyemos y no que estemos de enemigas por una ser alta la otra ser flaca, por la otra estar casada. Basta ya de la guerra digital, ese es mi enfoque este año", finalizó.