Britney Spears volvió a vestirse de colegiala 20 años después de uno de sus mayores éxitos musicales

La vemos a diario en las redes sociales y parece que el tiempo no ha pasado y, sin embargo, nos encontramos a dos décadas de distancia del hit que lanzó a Britney Spears a la fama mundial posicionándola como una de las artistas más destacadas y escuchadas de los 90’ del género pop y convirtiéndola en la Princesa, la heredera de Madonna. Baby one more time tuvo un éxito rotundo y no hay quien olvide el video clip épico de la cantante bailando por los pasillos de una escuela. No hay quien se resista a la nostalgia por lo que Britney volvió a vestirse de colegiala y viajamos junto a ella por unos segundos al pasado.

La Princesita del Pop decidió mantener a sus más de 41.6 millones de seguidores muy al pendiente de sus ya conocidos videos, en los que muestra sus outfits y baila de una forma tan característica suya como esa pequeña muletilla musical con la palabra “babe”. Pero la selfie compartida en las redes nos hizo viajar directamente en el tiempo.

20 años después, Britney Spears volvió a vestirse de colegiala como en Baby one more time.

Uno de sus más recientes clips posando tiene una particularidad llamativa y es su atuendo, compuesto por un top con mangas en encajes y boleros que deja el abdomen al aire, y una minifalda, que es la que tiene a sus fanáticos enloquecidos, pues rememora a uno de los éxitos mundiales más importantes de la carrera artística de la cantante, ya que fue una de las primeras canciones que la puso en el radar internacional y fue su punto de partida para convertirse en la diva pop que es hoy.

Dicha minifalda tiene un corte plisado al estilo “jardinera” o falda colegiala, color verde con estampado a cuadros, que también podría asociarse con aquellas faldas escocesas aún hoy usadas por hombres, aunque también se ha abierto a que muchas mujeres las usen. Esta minifalda colegiala ha transportado a muchos de los fanáticos de la cantante al año 1998, exactamente al 28 de septiembre, día en que se estrenó su primer single Baby One More Time, donde Britney hacía las veces de una jovencita muy inocente y sensual ataviada en un uniforme de colegio, bailando por los pasillos de una escuela secundaria y cantando frases sobre no estar sola y pidiendo señales de amor, luego de una ruptura amorosa.

Baby one more time fue la canción que catapultó a la fama a Britney Spears.

Dicho sencillo se convirtió en un hito mundial, llegando al número 1 en varios países alrededor del mundo y le otorgó a Britney su primera nominación a los premios Grammy, pues fue tanta la acogida que durante más de dos años sonó, a tal punto que quedó en la memoria colectiva de aquellos inmersos en la cultura pop, muy difundida por esos años gracias a canales de televisión como MTV.

Este año este single cumple 25 años y que Britney ahora decida usar este tipo de faldas puede ser una señal de una posible celebración de cumpleaños, ya que este hito ya acumula un cuarto de siglo y es algo que se debe celebrar por todo lo alto, más cuando Britney no está haciendo música en este momento, pues está dedicada a disfrutar de la libertad que una jueza le otorgó en 2021, cuando le retiró la tutela que tenía su padre James Spears sobre ella, desde 2008.

El video clip de Baby one more time es icónico.

La última vez que Britney lanzó un disco fue en 2016, Glory, álbum que vendió varios miles de copias y luego se escuchó en vivo en la gira mundial Piece Of Me y en la residencia que tuvo la artista en Las Vegas, en el Planet Hollywood Resort & Casino, que tuvo el mismo nombre de su gira y duró más de 4 años, cuando en principio solo estaba pensada para dos.

Por el momento, Britney sigue enfocada en retomar su vida, salir de vacaciones, gastar su dinero junto a su actual esposo, Sam Asghari, y no ha dado luces de estar trabajando en nuevos proyectos musicales, pues uno de sus argumentos contra su tutela era que su padre y su equipo de abogados la explotaron laboralmente para luego robarle su dinero, por esto, Spears estaría reacia a volver tanto al estudio de grabación como a los escenarios.