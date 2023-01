La desgarradora revelación de Katie Price

Nadie puede con todo en la vida, por eso, es fundamental rodearse de personas de confianza que puedan ser el sostén al que recurramos cuando sintamos que el mundo se nos viene abajo. Somo seres sociales y, aunque ser independiente es una de las mejores virtudes de las que puede gozar el ser humano es importante aceptar que no podemos resolver todo por nuestra cuenta. Katie Price se sinceró sobre los momentos más dolorosos de su vida y la mala racha que la persiguió durante mucho tiempo, estuvo tan triste que la única solución que se le ocurría era quitarse la vida, pero las tormentas pasaron y ahora con el sol alumbrándola puede hablar sobre lo importante que es recibir ayuda terapeútica.

En entrevista para Mark Dolan Tonight, en GB News, dijo: “Lo que quiero del futuro es definitivamente regresar y demostrarle a la gente que puedo, porque he estado allí y he contado mi historia. Literalmente, toqué fondo. Fue tan malo que intenté suicidarme, pero he salido de eso. Puedes salir de esa rutina. Si puedo hacerlo, puedes hacerlo”.

Price destacó que la voluntad es importante para enfrentar problemas severos: “Recuerda, nada es tan malo. Es sólo que cuando estás en ese mal lugar tu mente reflexiona y piensas que no puedes salir de esa rutina, pero puedes hacerlo. Si puedo hacerlo, puedes hacerlo”. Declaró que tomar terapia le ha ayudado mucho: “¿Pero sabes qué es lo mejor que hago ahora? Tengo terapia todas las semanas. Ojalá la hubiera tenido hace años. Sé cuáles son mis desencadenantes ahora, como en Instagram y esas cosas, notarás que realmente ya no ataco a nadie ni hago nada porque ¿adónde me llevará? No te lleva a ninguna parte”.

Price habló de los traumas con los que ha tenido que lidiar en su vida: “Entonces, ahora, incluso si recibo un mensaje de texto de alguien y quiero seguir adelante, lo pensaré, y luego simplemente no me molestó. Y ha ayudado mucho, sí. He tenido muchos traumas”.

“Los exmaridos han sido traumáticos, me rompí los pies, mi madre está enferma, hay muchas cosas. He tenido amenazas de secuestro, demandas de rescate, simplemente sucedió todo. Mi terapeuta en realidad me dijo que nunca había conocido a alguien que haya tenido tantos eventos traumáticos reales en su vida como yo. A veces, una persona puede tener un poco de trauma y se ve afectada, he tenido un montón”. Katie Price, quien tiene cinco hijos de relaciones anteriores, también reveló que quiere un sexto hijo y se burló de un nuevo programa en Channel 4.

“Me encantaría tener más niños, en realidad, debes estar atento al Canal 4 porque hay una sorpresa este año”. Y Katie insistió en que ya no le molesta su bancarrota, calificándola de experiencia positiva. Nunca hablo de dinero, pero para cualquiera que esté en bancarrota, no es el fin del mundo, ya sabes. Muchas personas se declaran en bancarrota y creo que es bastante positivo que yo esté en bancarrota, en realidad.

“Me ha hecho reevaluar las cosas y poner las cosas en orden, así que estoy feliz y todo en mi vida está en su lugar. Nunca te avergüences de estar en bancarrota. Pero todo lo que sé es que no pelees con la gente porque los abogados son los que obtienen el dinero”, concluyó.