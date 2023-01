"As It Was" de Harry Styles consiguió un Record Guinness increíble

"As It was", el hit de Harry Style, batió récords que superan lo inimaginable. A pocas horas de su estreno, el tema entró al libro de los récord Guinness al ser nombrado como el single más reproducido de la historia de Spotify, con 1500 millones de reproducciones.

Sin duda, el tema "As It Was" ha sido un antes y un después para este cantante, pues superó cifras de reproducción en plataformas como Spotify que ni el el propio artista de 28 años lo podía creer.

Tras la despedida de la boyband One Direction, y luego de lanzar tres álbumes de estudio como solista, Harry Styles no solo se extendió sobre el territorio del modelaje y de la actuación, sino que además continúa acumulando galardones y reconocimientos que alimentan su carrera artística.

En esta misma línea de éxitos, el 1 de abril del 2022 logró ingresar al libro de los récord Guinness gracias a su tema "As It Was", una de las canciones destacadas de ese año perteneciente a su álbum Harry's House.

Sin embargo, y a pesar de que ya pasaron varios meses de su lanzamiento, el tema sigue enganchando a muchos jóvenes y adultos porque resulta ser una melodía agradable, suave y muy óptima para escuchar en cualquier momento del día.

Por su parte, el álbum antes mencionado tampoco se quedó atrás y se posicionó en el segundo lugar de los discos más escuchados del 2022 a nivel internacional. El puesto número uno fue para Un verano sin ti, de Bad Bunny, el artista de trap y reggaeton nacido en Puerto Rico.

Harry Styles sigue marcando tendencia

El nombre de este gran artista de la música no va a dejar de sonar durante el 2023 porque ya ha sido confirmado como una de las estrellas del cartel de actuaciones de los premios Brit que se celebrará el próximo 11 de febrero en el 02 Arena de Londres.

Harry es el artista más nominado y tendrá duros rivales como Lewis Capaldi, George Ezra, Sam Smith, Ed Sheeran, entre muchos otros. El exmiembro de One Direction ha conseguido nominaciones en las principales categorías (Mejor Artista, Mejor Artista Pop/R & B Mejor Canción y Mejor Álbum del año).

Con el principal reconocimiento como artista por tener más álbumes vendidos en todo el año 2022 en Reino Unido, Harry Styles se ha establecido como uno de los cantantes más grandes e influyentes de la música.