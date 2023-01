Tras haber arrojado el teléfono de una fan, Bad Bunny reaparece en público con el rostro completamente cubierto

Sin lugar a dudas Bad Bunny es uno de los mayores referentes del género urbano, sin embargo, luego de haber arrojado hace unas semanas el teléfono de una fan, el cantante puertorriqueño se vio envuelto en una polémica. Ahora, el intérprete reapareció en público pero con el rostro completamente cubierto.

Durante los primeros días de 2023, Benito Antonio Martínez Ocasio, verdadero nombre del artista, protagonizó un escándalo al arrojar el teléfono de una fan que quiso sacarse una selfie con el cantante, ya que según éste, se sintió incómodo porque la mujer invadió su espacio personal.

Bad Bunny volvió a reaparecer en público luego de haber arrojado el teléfono de una de sus fans.

Fue así que el accionar del cantante generó una serie de críticas ya que lejos de haber complacido a su fanática, no hizo más que tener una actitud agresiva al arrebatarle el teléfono de sus manos y arrojarlo a un costado, lo que ocasionó el desconcierto de la fan, quien estaría preparando una demanda contra Bad Bunny.

Bad Bunny con el rostro completamente cubierto.

Bad Bunny cerró un 2022 a puro éxito, sin embargo, este incidente protagonizado lo tuvo en el ojo del huracán, y ahora, vuelve a desatar la polémica al presentarse en un evento público con el rostro completamente cubierto.

El intérprete de los éxitos “Me porto bonito”, “Neverita”, “Ojitos lindos” y “Tití me preguntó” es uno de los artistas más queridos en la industria de la música, sin embargo, al parecer “el conejo malo” no estaría cómodo con sus apariciones públicas y es por ello que en el último partido de básquet de “Los Lakers”, el artista apareció con la cara totalmente tapada.

En su intento de pasar desapercibido, Bad Banny no hizo más que llamar la atención por lo que fue reconocido por la prensa y por sus fans, quienes se preguntan porqué el cantante a asistido al partido de “Los Lakers” con el rostro tapado y con la intención de que no se lo reconozca.