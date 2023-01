Pepe Aguilar demandará a los responsables de las fotos falsas de Ángela Aguilar

Ángela Aguilar nuevamente se está viendo envuelta en un escándalo, esta vez porque se filtraron una serie de fotos sexuales falsas. Desde el círculo íntimo de la cantante, aseguran que se trata de fotomontaje.

Ante esta situación, Pepe Aguilar salió a defender a su pequeña hija y aseguró que hará todo lo posible para encontrar al culpable.

En un primer momento, la cantante de regional mexicano decidió mantenerse en silencio, pero debido a la fuerza que el tema tomó en los medios fue que compartió un comunicado en su cuenta de Instagram.

“Suelo quedarme callada porque prefiero expresar mi corazón con lo que lo hace latir: la música. Pero hoy, levanto la voz y uso mi plataforma y eco, no solamente por mí, sino por todas las mujeres y personas que han sufrido acoso cibernético”, se puede leer en uno de los párrafos.

Durante una reciente entrevista, Pepe Aguilar no pudo esconder su enojo ante la situación por la que está transitando su hija. Quiso dejar bien en claro que este tipo de situaciones no deben de pasarse por alto y que es necesario comenzar a hacer valer la Ley Olimpia, la cual ampara este los delitos de violencia sexual digital.

“Se debe tomar este caso como un ejemplo, que no se le haga fácil a la gente, no hay que normalizar este tipo de cosas y la tecnología sirve para otras cosas, no se pensó en utilizar, el poder manipular imágenes”, dijo el intérprete de “No me hablen de amor”.

Lo que está buscando él y toda su familia es que el caso lo tomen las autoridades y se proceda de manera legal con la demanda para poder hacer justicia, lo único que quiere es que los responsables de crear y filtrar estas fotos falsas tengan que pagar por el daño que hicieron.

Ángela Aguilar hará valer la Ley Olimpia.

"El punto de desprestigiar a una persona tiene que ser castigado", sentenció. Y quiso dejar en claro que esto no lo hace tan solo por su hija, sino también por los millones de mujeres que pasan por situaciones similares. Pues más allá de que si las fotos son reales o falsas, no deben jamás salir a la luz por un tema de respeto de la integridad y privacidad.

Antes de cerrar el tema, quiso dejar bien en claro que su hija es una víctima en esta situación, pero que está feliz de saber que hay leyes que amparan este tipo de casos.