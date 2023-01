Ella es Sofía, la bella hija poco conocida de Ninel Conde

Ninel Conde y el actor Ari Telch conformaron una de las parejas más mediáticas de finales de los 90’ y fruto de esa relación nació su hija Sofía, quien hoy tiene 25 años y que ha decidido llevar una vida alejada del mundo del espectáculo.

El noviazgo entre Ninel Conde y Ari Telch fue sumamente polémico, ya que cuando comenzaron con su relación amorosa y la cantante estaba dando sus primeros pasos en el ambiente artístico tenía 19 años y él 34. Sin embargo, a pesar de todo lo que se decía de ellos, decidieron continuar con su relación y al poco tiempo de conocerse se casaron. Cabe recordar que la también actriz en el momento de su boda ya estaba embarazada de Sofía, quien nació en 1997.

El matrimonio entre los famosos duró solo dos años, ya que en plena luna de miel comenzó el distanciamiento por problemas con el alcoholismo de Ari y fue así que al separarse, Sofía quedó al cuidado de Ninel, aunque nunca perdió contacto con su padre.

Sofía Telch ha acompañado a sus padres en sus primeros años a diversos eventos, sin embargo, con el transcurrir del tiempo, la hija de “El Bombón Asesino” fue apareciendo en público cada vez menos y debido al bajo perfil que decidió llevar muy poco se supo de su vida.

Hace unos años Sofía se mudó a Los Ángeles, California para estudiar periodismo y producción de medios. Es así que la hija de Ari Telch comenzó a trabajar en producciones comerciales y además se convirtió en escritora, por lo que se entiende que prefiere estar detrás de cámaras.

En una entrevista brindada por Ninel Conde hace unos meses, aclaró que su hija Sofía prefiere estar alejada de los reflectores ya que no le gustaría estar envuelta en algún escándalo. “Es una mujer, un adulto, una niña súper talentosa que no le gustan los medios. No sabe tal vez como maneras los ataques tan infames porque son infames y ahí estoy para apoyarla y respaldarla”, comentó Ninel Conde en aquella oportunidad.

Sofía no es muy activa en sus redes sociales, y más bien utiliza las diversas plataformas digitales para publicar fotografías de las distintas campañas publicitarias en las que participa como productora, manteniendo de esta manera un bajo perfil.