El verdadero estado sentimental de Pedro Pascal, el hombre más deseado del momento

El estreno de la serie inspirada en el juego homónimo The Last of Us ha sido un éxito y tiene a todo el mundo hablando de él. Lo interesante de su trama, la forma en que conecta con el espectador, sus paisajes y sus escenas, pero de lo que también se habla es de su personaje Joel Miller, interpretado por Pedro Pascal.

Nacido en Santiago de Chile el 2 de abril de 1975, pero inmediatamente exiliado a Dinamarca con toda su familia por cuestiones políticas, creció en la costa oeste de Estados Unidos y pasó de la natación al teatro durante su infancia. Su carrera inició con el fin del anterior milenio, actuando en series de televisión con papeles episódicos y de reparto.

Su evidente aspecto latino le dio papeles exóticos, seductores y pasionales, y su talento hizo que esas interpretaciones tengan solidez y acaparen la atención, como cuando encarnó el papel de Oberyn Martell en la cuarta temporada de Game of Thrones y llamó la atención del mundo. Luego llegó el papel de Javier Peña en Narcos y el protagonico en The Mandalorian, con el que se abrió paso para liderar este último proyecto de HBO.

Su porte, desempeño y seriedad con la que encara cada trabajo, lo posiciona como uno de los galanes de la actualidad en Hollywood, y no es descabellado creer que el público quiera saber más de él, principalmente aspectos que no son de público conocimiento, como su estado civil.

Hay foros que abren el debate y se preguntan su Pedro está casado o tiene pareja, ya que sus últimas actuaciones lo presentan como un hombre cabeza de familia, pero para alegría de la fanaticada que tiene la esperanza de contar con una oportunidad, el actor chileno parece estar soltero.

Se sabe que Pascal no tiene hijos y no se le conoce una pareja, a pesar de su aura paternal que emana en sus interpretaciones. Para explicar esto, en una entrevista con Yahoo!, contó que elige ese tipo de personajes porque “le viene interesando mucho explorar esos vínculos familiares”.

¿Será que, a sus 47 años, le esté picando el bichito de querer formar una familia? Al menos dejó en claro que quiere explorar esa faceta de la vida a través de los personajes que los guionistas le preparan y, ante la diversidad de escritores, diversa será a visión que estos tienen del rol de un padre.

Lo cierto es que, al menos hasta ahora, Pedro Pascal es un hombre libre y, aprovechando que está pasando por un momento de gran popularidad, puede que aparezcan pretendientes más temprano que tarde. Así que su fanaticada puede ilusionarse con tener una chance.