Sean Paul Ryan Francis Henriques nació en Jamaica. A lo largo de su carrera musical desarrolló un estilo propio muy marcado, centrándose en la música dancehall/reggae.

En el año 1996 Sean Paul comenzó a saborear los primeros indicios de la fama. Entró en las listas de éxito de su país natal y comenzó una carrera musical que lo llevaría al estrellato.

Sean Paul está casado con Jodi Stetwart, una presentadora de televisión también nacida en Jamaica y tienen dos hijos.

Es en el 2002, de la mano de "Gimme the light", cuando el artista consiguió su primer éxito que sonó en todas las pistas de baile del mundo. Con el tema "Get Bus", consiguió el puesto número 1 en las listas de Billboard.

Con el lanzamiento del tema "Temperature", Sean Paul se consagró en el año 2005 llegando a lo más alto de las listas en EE. UU. Las radios comenzaron a hablar de él como el artista jamaiquino con más éxito en los tops estadounidenses.

En el 2009 produjo su propio tema, "I know you like it", y llegó al número uno en Japón. Asimismo, debutó como compositor en el top de las listas de rap de Billboard.

Como si no fuera suficiente, y fiel al estilo de querer sorprender a sus fans, en el año 2011 fue la imagen de la campaña publicitaria de Waterpolo. La denominada "Cap Campaign", protagonizada por artistas que habían practicado el deporte, se juntaron bajo el lema "I am Water Polo".

Sean Paul practicó dicha actividad desde los 13 hasta los 21 años y afirmó que era todo un honor poder promover este deporte en Estados Unidos e incluso en su tierra natal, Jamaica.

El momento más difícil en la vida de Sean Paul

Además de ser un reconocido rapero a nivel internacional, Sean Paul también es cantante y se ha adentrado en el mundo de la producción musical.

Sus padres fueron dos talentosos atletas jamaiquinos, mientras que su abuelo paterno fue judío sefardí y su familia se fue a vivir a Portugal.

En más de una entrevista, Sean ha confesado que su infancia no fue nada fácil y que muchos de sus amigos fueron víctimas de crímenes violentos debido a la droga y violencia en su país. Sin embargo, el momento más difícil de su vida y que marcó su historia para siempre fue la pérdida de su padre cuando él tenía tan solo 13 años. Su progenitor fue arrestado por un homicidio involuntario y fue sentenciado a 15 años de prisión.

El artista ha contado que su madre luchó para poder mantenerlo a él y a su hermano en una escuela privada, pero terminaron en la Escuela Pública de Wolmer donde aprendieron el lado más oscuro de la vida en Kingston.