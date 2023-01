El fuerte cruce entre Ana Jurka y Alicia Machado

Ana Jurka salió a responder las polémicas declaraciones de Alicia Machado, quien expresó que prefiere que la reconozcan por su belleza antes que por su inteligencia. La presentadora hondureña habló en En casa con Telemundo y compartió su opinión en el segmento "Like o No Like".

Ana Jurka acaba de dar la nota en el programa En casa con Telemundo. En el marco de la sección "Like o No Like", oyó con atención las declaraciones que Alicia Machado hizo en un vivo de Instagram y respondió con altura y compartiendo los motivos de su desaprobación.

Todo comenzó cuando la actriz y presentadora venezolana de 48 años habló en sus redes sociales acerca de “la presión que hay ahorita por convertirnos en eruditos” en los concursos de belleza, sobre todo en relación a Miss Universo.

Fue entonces cuando la exreina de belleza lanzó sus polémicas declaraciones: “Yo prefiero que me digan qué bonitas piernas tengo, qué bonitas nalgas tengo”, comenzó diciendo.

Luego, por si no quedó claro, Alicia expresó que prefiere a “un hombre bien bello que me diga ‘ay, qué bonita estás, Machado’ a que me diga ‘ay, qué inteligente eres’”.

Ana Jurka le respondió a Alicia Machado y dejó en claro lo que piensa

Sin demorarse demasiado, Ana Jurka indicó que le daba "No Like" a las declaraciones de Machado y explicó el por qué. Para comenzar, hizo referencia a que “darle una corona a una mujer porque, además de bella, destaca por su inteligencia y estar mejor preparada que el resto, es una luz al final de un túnel que ha roto millones de sueños y que ha agregado más inseguridades y traumas que empoderamiento”.

La hondureña de 38 sostuvo que “la ganadora del Miss Universo, se supone, nos debe representar a todas las mujeres alrededor del planeta para crear conciencia de problemas sociales, entre muchas otras tareas” y afirmó que no quiere que la represente “una cabeza hueca elegida porque es linda”, sino que prefiere “una mujer que sea tan o más inteligente y preparada” que ella.

Ana Jurka, una de las figuras de Telemundo.

Para finalizar, remarcó que no es “fan de los concursos de belleza” ya que cree que estos “van en contra” de lo que para ella es “el empoderamiento femenino”.

Sin embargo, reconoció que se sintió satisfecha al ver a la reciente ganadora de Miss Universo y dijo que “ojalá el concurso siga evolucionando”.