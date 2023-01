Verónica Castro y los 3 hombres que le fueron infieles

Hace ya algunos años que Verónica Castro está retirada de la actuación, pero sin lugar a dudas sigue siendo una de las figuras del espectáculo más reconocidas por haber protagonizado exitosas telenovelas durante las décadas de los 70’ y 80’, así como también haber sido conductora de programas que marcaron una época. Actualmente, la actriz se dedica a realizar algunas participaciones especiales y a descansar en su lujosa mansión ubicada en Acapulco, México.

La mamá de Cristian Castro supo ser una de las mujeres más hermosas de la industria del entretenimiento, por lo que todos ha vivido varios e intensos romances que han marcado su vida, y algunos de ellos le han roto el corazón con infidelidades que ha ido superando, pero no olvidando.

Verónica Castro se enamoró de "El Loco" Valdés cuando tenía 22 años de edad.

Cuando tenía 22 años de edad, Verónica Castro se enamoró por primera vez de Manuel “El Loco” Valdés. Trabajaban juntos y en una gira internacional se quedó embarazada, aunque al poco tiempo se enteró que el hombre estaba casado por lo que decidió terminar con la relación y ser madre soltera. Cabe destacar que la actriz guardó este secreto durante muchos años.

"Me enteré de su verdadera vida. Tenía pareja y había tenido como ocho parejas más y mi hijo Cristian iba a ser como el número 13?”, confesó Verónica Castro luego de la muerte del “Loco Valdés”.

La mamá de Enrique Niembro no se quiso que se case con Verónica Castro.

Tras haber superado aquella experiencia, la actriz se enamoró de Enrique Niembro, padre de su otro hijo Michel Castro. “Creí que esta vez acertaba y quedé nuevamente embarazada, pero no resultó lo que yo esperaba. Me dijo: ‘Mi mamá no quiere que me case’. Yo le respondí: ‘A mí lo del matrimonio no me interesa, yo me puedo mantener sola. No necesito de un señor para que me dé de comer o que pague mis gastos”, relató en su momento Castro.

Omar Fierro, uno de los novios de Verónica Castro que le fue infiel.

Finalmente, Verónica Castro tuvo un intenso romance con el actor Omar Fierro y aunque parecía que esta vez la relación duraría, el galán también le fue infiel. “Él empezaba la carrera de actor y yo lo ayudé, así que no lo elegí por rico o exitoso. Un día lo pesqué que me estaba poniendo los cuernos y lo mandé a la mierd…”, recordó la icónica actriz y conductora.