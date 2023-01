Por qué el 13 es el número de la suerte de Taylor Swift

Cuando hablamos de intérpretes que no paran de crecer a nivel artístico, entonces debemos hacer hincapié en Taylor Swift, una cantante que supo desafiarse a sí misma, salir de su zona de confort y reinventarse más de una vez. De esta manera, se convirtió en la artista más aclamada de los últimos años en todas partes del mundo.

Ganó los premios más importantes de la industria de la música, sus canciones fueron cantadas por millones de personas y rompió más de un récord. Todo esto lo logró gracias a su esfuerzo, dedicación, talento y al número 13.

Cuando la estrella presentó su álbum más reciente, decidió lanzar una serie de videos en TikTok bajo el título de "Midnights Mayhem with Me". Curiosamente, estuvo compuesto por 13 videos que sirvieron para revelar la lista de canciones que formaban parte del disco. Para conocer cada una, hizo una especia de bingo con 13 bolas numeradas del uno al trece.

¡Eso no fue todo! Midnights, su último álbum de estudio, fue lanzado el 21 del 10. Si prestamos atención, este número hace referencia a su número de la suerte: las dos cifras suman 31, que es 13 al revés. Definitivamente, esta cifra está constantemente presente en la vida de Taylor Swift. Pero ¿cuál es el motivo?

Lo cierto es que este número es una constante en la vida de la famosa artista: “Yo nací un día 13. Cumplí los 13 años un viernes 13. Mi primer álbum fue Disco de Oro en 13 semanas. Mi primera canción tenía una introducción de 13 segundos" confesó la artista.

Y luego agregó: "Cada vez que he ganado un premio he estado sentada ya sea en el asiento 13, la fila 13, la sección 13 o la fila M, que es la letra número 13 del abecedario. Básicamente, cada vez que el 13 llega a mi vida, es una cosa buena“.

Taylor Swift y el 13, su número de la suerte.

Desde que inició su carrera en 2006, este número siempre estuvo presente. Por ejemplo, Fearless y 1989, dos de su álbumes más famosos a nivel mundial, contienen 13 canciones. La canción "The Lucky One" posee una intro de 13 segundos, mientras que la palabra “lucky“ se menciona 13 veces en la letra del tema musical. Y siempre que realiza un concierto, la estrella dibuja dicho número en sus manos.

Dicha superstición también formó parte de sus videoclips: "En Ours" la vemos tomar un ascensor y bajar en el piso número 13. En "Ready for it?", el número aparece pintado en un pared; y en "You Need To Calm Down", Taylor Swift luce un reloj que en lugar de doce horas tiene 13. ¡Definitivamente, es su número preferido!