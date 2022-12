Así fue el breve romance de Taylor Swift y Jake Gyllenhaal

La relación entre Taylor Swift y Jake Gyllenhaal fue muy corta, pero de alto impacto, tal es así que, casi diez años después, continuamos hablando de este romance que muchos aseguran inspiró varias canciones de la cantante.

De hecho, no fueron un puñado, sino que se rumorea que el álbum Red habla por completo sobre él. Vamos a recordar cómo fue este intenso y fugaz amor que marcó la vida de ambos para siempre.

Taylor Swift y Jake Gyllenhaal comenzaron a salir en algún momento de octubre del 2011, muchos afirman que fue durante la misma época que asistieron juntos a Saturday Night Live para apoyar a la presentadora Emma Stone. En ese entonces ella tenía 19 años y el 28.

La mañana siguiente fueron vistos caminando por Brooklyn buscando algo para comer, todo de una manera sospechosamente amigable. Resulta que cuando se les preguntaba sobre los rumores de una relación, ambos evadían el tema.

Algo que marcó, al menos ante la mirada del público, a la pareja fue que durante ese mismo diciembre celebraron el Día de Acción de Gracias junto a Maggie Gyllenhaal, la hermana del actor. A los pocos días, Taylor y Jake viajaron juntos a la ciudad natal de la cantante para pasar tiempo con su familia.

Tras unas semanas intensas, se separaron por unos días para luego reencontrarse en Los Ángeles. En esas fechas se los vio paseando por la ciudad y divirtiéndose juntos, disfrutando del momento.

13 de diciembre de 2011, día de cumpleaños de Taylor Swift y fecha en la que todo comenzó a desmoronarse. Ese año la estrella cumplía 21 por lo que quiso celebrar junto a su familia y amigos en su casa.

A Taylor Swift y Jake Gyllenhaal se los veía muy felices.

La gran sorpresa fue que Jake Gyllenhaal no apareció en ningún momento.

Se cree que la ausencia del actor inspiró la canción "The Moment I Knew", y la letra de su versión regrabada de 10 minutos de "All Too Well".

Unos días después, el 19 de diciembre, el actor cumplió 30 años sin la compañía de la estrella de música country. Fue durante los primeros días de diciembre que una fuente cercana le confirmó a los medios que la pareja se había separado en el mes de diciembre. No se sabe la fecha exacta, pero no pasaron sus cumpleaños ni las fiestas juntos.

Taylor Swift y Jake Gyllenhaal han tenido encuentros esporádicos en eventos y programas donde se los vio poniéndose al día, aunque siempre con una distancia que marcaba que no estaban en términos amorosos. Sin duda, el álbum Red y su relanzamiento en 2021 han dado mucho de que hablar sobre estos dos.