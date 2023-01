Jenna Ortega escogió su película favorita de todos los tiempos

Jenna Ortega es una de las actrices que mayor popularidad ha ganado en este último tiempo. Con 20 años cumplidos el pasado mes de septiembre, se transformó en toda una celebridad y sin dudas su carrera pronostica un grandísimo éxito a futuro.

Ortega viene de hacer un papel icónico en la serie Merlina, originalmente llamada Wednesday. El éxito de Netflix ya prepara lo que será una segunda temporada, pero en medio de todo esto la actriz ahora también tendrá un rol protagónico en la saga de películas Scream, como parte de los muchos proyectos que está encabezando.

A pesar de su juventud, su explosión profesional en el mundo Hollywood da que hablar y es por eso que todo lo que gira alrededor de su figura adquiere una fuerte importancia.

Y hablando de sus gustos y preferencias, cabe destacar que Jenna es toda una apasionada de la profesión, y en lo relacionado a sus géneros favoritos de películas ya destacó en algún momento que siempre opta por ver un film de terror.

Tiempo atrás la californiana le aseguró a Rotten Tomatoes que le “encanta la sangre y las tripas. Me encanta correr por mi vida”. Sin embargo, a la hora de hablar de películas favoritas, parece tener un repertorio amplio.

Según recordó el portal Far Out Magazine, Ortega dio a conocer los films que se encuentran entre sus favoritos. Fue así como comenzó nombrando a Possession de Andrzej Zulawski, que definitivamente se encuentra en su top elegido.

Jenna Ortega y su catálogo de películas favoritas.

La particularidad de este drama de terror es que se estrenó en 1981, mucho antes del nacimiento de la artista en 2002. Sin embargo, ella cuenta que cuando vio la película quedó fascinada. "No solo es inquietantemente hermosa, sino que también es diferente a todo lo que había visto antes", dijo.