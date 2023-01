Dulce María habla del regreso de RBD: “vamos a tratar de complacer a la mayoría”

Millones de fans de “RBD” se mostraron entusiasmados con el anuncio oficial del regreso de la emblemática banda a los escenarios, luego de 15 años de estar separados. Es así que se puso en marcha la vuelta de 5 de los 6 integrantes originales del grupo, que sin lugar a dudas ha generado gran expectativa.

Sin embargo, aquellos fanáticos de otros países como Argentina, Colombia, Perú y Chile están un poco decepcionados ya que no saben si el grupo llegará a esos lugares con su show de reencuentro. Dulce María, una de las integrantes de “RBD”, habló sobre este tema.

Dulce María reveló la posibilidad de que se sumen nuevas fechas

¿RBD visitará otros países?

EL pasado 19 de enero, se confirmó que el mítico grupo formado por Dulce María, Anahí, Maite Perroni, Christian Chávez y Christopher Uckerman llegarán a diversas Ciudades de México, Estados Unidos y Brasil.

Ante este anuncio, fans de otros países dieron a conocer que están decepcionados. En una reciente entrevista brindada al programa mexicano “Hoy”, Dulce María se refirió a la gira.

En ese sentido, la cantante aclaró que no se trata de un “World Tour” y que solo es un “Tour”, y es por ello que visitarán esos países anunciados. Así también la integrante de “RBD” dijo que ella y sus compañeros también están tristes por no llegar a más países. “Estamos en shock porque apenas fue ayer, estamos emocionados y agradecidos y estamos tristes por la gente que está triste, pero tampoco podemos ir a cada una de las ciudades”, dijo Dulce María.

RBD se vuelve a juntar después de 15 años.

Sin embargo, Dulce María dio esperanzas a sus fans ya que dijo que si las partes llegaban a un acuerdo podrían abrirse más fechas. “Vamos a tratar de poder complacer a la gran mayoría, si podemos abrir, se abrirá, es complicado por las fechas por lo pronto después de 15 años ya nos juntamos”, expresó Dulce María.

RBD tiene una deuda con México

Asimismo, Dulce María aclaró que esta es la gira del adiós y no de un reencuentro, ya que no van a estar varios años haciendo un tour. Así es que la cantante se sinceró y reveló que “RBD” nunca pudo despedirse como debía delante de su público, y es por ello que decidieron realizar estos shows para decir adiós como corresponde. “Tenemos una deuda gigante con México por qué no hicimos un concierto del adiós en México por eso vamos a cerrar aquí”, reveló Dulce María.