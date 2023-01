Britney Spears volvió a ser viral al compartir en Instagram fotos con su ex Justin Timberlake y luego borrarlas

Recordarlos como pareja es volver el tiempo atrás a una de las épocas más gloriosas de la música. Britney Spears y Justin Timberlake comenzaron a salir en 1999 y estuvieron en pareja durante tres años, y esta unión los convirtió en uno de los noviazgos más icónicos de la industria del entretenimiento. Los paparazzis los perseguían a sol y sombra y no existía un día que no fueran tapa de los diarios y revistas. Pero como toda historia, ésta también llegó a su fin dejando un corazón roto. Veinte años después, la Princesa del Pop compartió fotografías con el ex N’Sync sorprendiendo a todos sus seguidores y, acto seguido, las borró. ¿Qué le está pasando a Britney?

Britney Spears recordó los viejos tiempos. La estrella del pop recurrió a su cuenta de Instagram para compartir una serie de fotos antiguas jugando basquetbol con su ex novio Justin Timberlake, con quien salió de 1999 a 2002. “Cuando solíamos tirar al aro JUNTOS... ¡¡¡fue entonces cuando sucedieron los milagros!!!”, escribió Spears, de 41 años, junto a las fotografías que luego fueron eliminadas donde ella y Timberlake aparecen vestidos con uniformes de basquetbol a juego.

Sin embargo, Spears aparentemente concluyó la publicación tirándole una indirecta al músico, que le rompió el corazón hace más de 20 años. “Salí del estómago de mi mamá como lo hicimos todos!!! Psss… porque siempre me echan??? ¡¡¡Soy igual que todos!!!”, señaló.

Britney Spears compartió en Instagram fotografías con su ex Justin Timberlake.

Britney Spears y Justin Timberlake formaron una de las parejas más importantes del espectáculo internacional. Los artistas acaparaban todas las portadas de las revistas y cada aparición pública se convertía en un evento y tanto la prensa como los fans querían conocer cada detalle íntimo de la relación. Aunque hasta la fecha se desconoce la verdadera razón de su rompimiento, Chris Applebaum, quien fue el director del video musical Overprotected Darkchild Remix de Britney, reveló que Justin rompió con la Princesa del pop a través de un mensaje de texto mientras ella filmaba el video.

A través de su cuenta de Instagram, Applebaum expresó que esto sucedió durante el segundo día de rodaje del icónico videoclip, en algún momento de la filmación, Britney desapareció y fue a su remolque a buscarla, solo para descubrir que Justin acababa de romper con ella.

Luego de compartirlas en Instagram, Britney Spears borró las publicaciones con Justin Timberlake.

“Aquí hay una foto mía con @britneyspears antes de dejarme crecer la barba. Esto fue tomado el segundo día de rodaje de su video "Overprotected Darkchild Remix". Era un día de rodaje (planeado) de 24 horas y teníamos un equipo saliendo después de las 12 horas y uno nuevo entrando. En algún momento durante el segundo turno, Brit desapareció y fui a su remolque a buscarla... solo para descubrir que Justin acababa de romper con ella a través de un mensaje de texto”, relató Applebaum.

“(Permítanme recomendar a cualquiera que lea esto: ¡no rompan por mensaje de texto!) Nos sentamos en el piso de su camper por un minuto, lo hablamos y luego nos reunimos. Le dije que debería salir y demostrarle a Justin que cometió el mayor error de su vida. Esa fue solo una de las historias de esta sesión”, narró el director. La referencia de la cantante de Toxic a su relación con el ex integrante de N’Sync se produce casi dos años después de que Timberlake se disculpara públicamente con ella tras el debut del documental Framing Britney Spears de Hulu .

Britney Spears y Justin Timberlake estuvieron de novios durante tres años.

El proyecto provocó críticas de los fanáticos sobre los comentarios que el cantante de Mirrors hizo sobre su ex pareja después de su separación, incluido su video musical de 2002 para Cry Me a River, que presentaba a una doble de Spears. “Lamento profundamente los momentos de mi vida en los que mis acciones contribuyeron al problema, en los que hablé fuera de lugar o no defendí lo que era correcto. Entiendo que me quedé corto en estos momentos y en muchos otros y me beneficié de un sistema que aprueba la misoginia y el racismo”, escribió Timberlake a través de Instagram en febrero de 2021. Justin Timberlake cortó con Britney Spears a través de un mensaje de texto.

Continuó: “Quiero disculparme específicamente con Britney Spears y Janet Jackson, ambas individualmente, porque me preocupo y respeto a estas mujeres y sé que fallé. También me siento obligado a responder, en parte, porque todos los involucrados merecen algo mejor y, lo que es más importante, porque esta es una conversación más amplia de la que de todo corazón quiero ser parte y crecer”.