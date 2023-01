Desde la playa, Karol G enseña su perfecta figura y deslumbra a todos

Karol G fue una de la cantantes más importantes del 2022. Lanzado canciones y realizando giras por todo el mundo la cantante nacida en Medellín demostró que fue la mujer latina más escuchada de todo el globo. Este año la cantante colombiana de pelos rojos tendrá un año repleto de trabajo.

Por su parte la intérprete de la canción "Cairo" confirmó su presencia para uno de los festivales más convocantes de la música latina. El Festival de Viña 2023 está programado del 19 al 24 de febrero y, como de costumbre, contará con la participación de grandes estrellas, entre ellas Karol G, Maná, Alejandro Fernández, Christina Aguilera y Camilo, todas confirmadas.

Karol G posee más de 58 millone de seguidores.

Antes de esta importante fecha, Karol G comienza el año con dos presentaciones en la ciudad de Los Angeles, California. Las fechas están programadas para el 21 y 22 de este mes. Mientras que en el mes de marzo la cantante colombiana de pelos rojos tiene dos fechas programadas para el 11 y 12 de marzo. Ambas fechas ya cuentan con entradas agotadas.

Esta fama que posee la bella latina se ve reflejada en las redes sociales ya que cada vez que realiza una publicación sus seguidores reaccionan de manera inmediata. Esta vez no fue la excepción ya que recientemente Karol G compartió fotos desde la playa que no solo confirmaron su belleza sino también su perfecta figura.

Karol G es una de las cantantes más representativas de la música urbana.

En las mismas se la puede ver a Karol G lucir un bikini de color rojo que deslumbró a todos con sus grandes encantos. Junto a las fotografías la bella latina agregó un mensaje que dice lo siguiente: "Gracias 2022 por lo difícil que fuiste pero más aún, por todo lo que me enseñaste.Cada día me siento diferente, me siento más feliz, más fuerte, mas tranquila, queriéndome mucho y valorando cada regalito de la vida y ese amor infinito por parte de ustedes que nunca me faltó … Me quedan los recuerdos de muchas lagrimitas, de frustraciones y preguntas y cosas que siguieron rompiendo mi corazón (tal vez para reconstruirlo más bonito), pero también sueños cumplidos, de sonrisas interminables, de poder visitar los lugares mas increíbles que alguna vez conocí, y la sabiduría de poder decir que los millones los cuento en la salud, la familia y los buenos tiempos y que no importa que, ni cómo, ni cuándo …MAÑANA SERÁ BONITO".