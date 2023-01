Rafael Amaya sobre “El Señor de los cielos”: “el personaje me dio mucha luz, nada más que yo me desvié a la oscuridad”

Luego de haber caído en las adicciones a las drogas lo cual le tuvo alejado de los sets de grabación, el actor Rafael Amaya se ha recuperado y vuelve a la actuación en la octava temporada de la exitosa serie “El Señor de los cielos”, asegurando que se encuentra en el “mejor momento de su vida”.

En una reciente entrevista con las periodistas Jessica Carrillo y Lourdes Stephen del programa “Al rojo vivo” de Telemundo, Amaya se refirió a su regreso triunfal.

Rafael Maya volverá a interpretar al "Aurelio Casillas" en "El Señor de los cielos 8".

Stephen le consultó a Rafael sobre su decisión de volver a interpretar el personaje que lo había llevado a la oscuridad. "Tú tuviste la opción de regresar a la televisión en otros muchos proyectos diferentes, pero tú decidiste volver como ‘Aurelio Casillas’. Pero, por qué este si cuando uno piensa en eso hablas de momentos en tu vida que fueron de oscuridad y fueron de luz, ¿por qué volver con ese personaje precisamente?", preguntó la periodista.

"Porque el personaje me dio mucha, mucha, mucha luz, nada más que yo me desvié a la oscuridad. Me metí a ese mundo oscuro y siniestro al cual no quiero regresar. Dicen que para conocer la luz hay que conocer la oscuridad, entonces así fue", respondió con total sinceridad Amaya.

Rafael Amaya está totalmente recuperado de sus adicciones a las drogas.

El actor habló de cómo hizo para reponerse en esos momentos difíciles que le tocó vivir. "Eso fue lo principal. El querer tú mismo. Es algo que te jala en tu interior y te dice que tienes que salir adelante. Yo creo que a lo mejor mi espíritu, algo, porque si tú no quieres estar bien, ni tu familia, ni tus amigos, ni tu novia, nadie. Pero yo sí quería estar bien, sí quería estar en el lado de la luz", aseguró el actor.

Asimismo, Rafael Amaya aseguró que sobrevivió a la situación con entereza y determinación. "Cuando tocas lados muy oscuros de tu vida buscas la manera de sobrevivir. Yo no soy una víctima, yo soy un sobreviviente, yo soy una persona que tuvo la suerte de ver la luz y de buscarla y de tener el valor, la templanza y tener el guía necesario", expresó el actor.

Por último, el protagonista de “El Señor de los cielos” fue cuestionado por los sentimientos que tiene al regresar al ruedo. "¿Te dio miedo en algún momento volver?", preguntó Stephen. "No, en este punto de mi vida yo no le tengo miedo a nada", aseveró Rafael Amaya.