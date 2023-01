Por qué Tobey Maguire estuvo a punto de ser reemplazado en Spider-Man

Después de haber aparecido en series de televisión, Spider-Man estaba listo para llegar a la pantalla grande con su versión live-action. Así fue como Sam Raimi entró en acción y se colocó detrás de las cámaras de la propuesta de Sony que fue lanzada en 2002.

Por su parte, Tobey Maguire fue elegido como el actor que iba a dar vida a este famoso superhéroe arácnido. Aunque ya había realizado algunos personajes en el cine, no caben dudas de que este rol cambió la vida de la estrella.

Tanto es así que se convirtió en el primer actor en interpretar a Peter Parker en la pantalla grande. Y aunque su actuación fue halagada por la crítica, la estrella estuvo a punto de no ser parte de la exitosa secuela.

La razón por la cual Tobey Maguire casi deja de ser Spider-Man

De acuerdo con Screen Rant, cuando el actor firmó el contrato para interpretar a este famoso personaje decidió involucrarse entre medias con otros proyectos. De esta manera, antes de formar parte de la secuela de dicha franquicia, la estrella también trabajó en títulos como 25th Hour y Seabiscuit.

Cuando se encontraba rodando esta película de Gary Ross, el actor sufrió varias lesiones en la espalda al ponerse en la piel del jinete John "Red" Pollard. Como debía estar en perfectas condiciones para filmar la segunda entrega de Spider-Man, Sony decidió ponerse en búsqueda y encontrarle un reemplazo a Tobey Maguire.

Fueron muchos los intérpretes que estaban interesados en dicho papel, no solo porque Peter Parker es uno de los personajes más famosos de Marvel, sino también porque la primera película había alcanzado un gran éxito a nivel mundial. De esta manera, el estudio tuvo muchas opciones a la hora de escoger un nuevo protagonista.

El elegido había sido Jake Gyllenhaal. De acuerdo con el portal, el actor había empezado a prepararse para asumir el rol principal de la secuela. Sin embargo, Maguire le ganó de mano y se recuperó antes de tiempo. De esta manera, decidió volver a ponerse en la piel de Spidey y continuar con su trabajo.

Tobey Maguire en la piel del icónico Spider-Man.

Como todos recordarán, el actor no solo protagonizó la secuela directa de Spider-Man, sino que además más tarde hizo una tercera entrega. Después se alejó de la franquicia y le cedió el lugar a nuevas versiones del personaje. Así fue como llegaron Andrew Garfield y Tom Holland. En 2021, volvió a ponerse su traje icónico para aparecer sorpresivamente en No Way Home.

Por su parte, Gyllenhaal tuvo más tarde su revancha en el mundo de los cómics y superhéroes. No volvió a interpretar a Peter Parker, pero sí dio vida a uno de sus villanos principales. Interpretó a Quentin Beck/Mysterio en Spider-Man: Lejos de Casa y No Way Home.