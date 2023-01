Jennifer Lopez comparte sus secretos para lucir una piel joven y radiante

Desde que comenzó su camino artístico, Jennifer Lopez logró robarse las miradas de todo el mundo. La estrella demostró que es dueña de un gran talento y que puede lucirse frente a las cámaras como actriz y también arriba de los escenarios como cantante. Pero además de eso, también se adueñó de la atención del público por su gran belleza.

Actualmente tiene 53 años y sigue luciendo igual de hermosa que en los inicios de su carrera profesional. Aunque nació con una belleza natural, lo cierto es que la intérprete cuida mucho su alimentación y su cuerpo. De esta manera, tiene varios secretos para lucir mejor que nunca. ¡Te compartimos algunos a continuación!

Jennifer Lopez y sus secretos de belleza.

Esto hace Jennifer Lopez para tener una piel radiante y joven

A medida que los años pasan, es completamente normal que la piel comience a modificarse y que no luzca de la misma forma que lo hacía antes. Curiosamente, Jennifer Lopez pudo desafiar al tiempo y logró que su piel se mantenga sana sin la necesidad de recurrir a retoques faciales.

Según reveló en una entrevista, no es fanática del bótox y nunca lo ha usado. “No tengo nada en contra de que la gente hace eso; simplemente no es lo mío. Me gusta más un enfoque natural para el cuidado de la piel“, comentó.

De esta manera, busca cuidar su piel con productos naturales e incluso con su propia línea de belleza: JLO Beauty. Para lograr un aspecto de juventud, la cantante decide llevar adelante un rutina que consiste de diferentes pasos.

El primero es realizar una limpieza profunda. Para ello, la estrella se lava su cara con un producto especial y luego se aplica el suero. Esto lo hace dos veces al día, una vez por la mañana y la otra por la noche.

Así de bella luce Jennifer Lopez al despertarse.

Según ella, son sus vitaminas para el rostro. “Me gusta pensar que es lo mismo que tomar mis vitaminas a primera hora de la mañana”, explicó durante una entrevista. Según confesó, le resulta muy importante que la piel absorba muy bien el suero antes de continuar con el siguiente paso.

Cuando finalmente siente que su piel está lista, Jennifer Lopez se coloca protector solar en todo su rostro. Definitivamente, se trata del paso más importante en su rutina y también si quieres tener una piel completamente sana. Según la estrella, el protector solar es su mayor secreto de belleza.

Luego de este paso, la actriz se coloca una crema debajo de sus párpados y entre las cejas. De acuerdo con JLO, esta rutina es imprescindible si quieres crear un buen estado de ánimo para el resto del día. “Primero alimento mi mente y mi alma. Me preparo para el día con las intenciones y los pensamientos adecuados. Siempre intento ser positiva”, agregó.