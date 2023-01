Cómo es la colección de más de veinte tatuajes de Brad Pitt

A lo largo de sus recientemente 59 años cumplidos, Brad Pitt ha decidido como muchas estrellas llevar varios tatuajes en su cuerpo. Fue grabando su físico con símbolos, iniciales, frases y otros dibujos que tienen un significado importante para diferentes etapas de su vida, y en este punto analizaremos aquellas marcas que se realizó hasta ahora.

Si bien sobre cada uno de ellos hay diferentes teorías acerca de sus significados, algunos más misteriosos que otros, lo cierto es que Pitt dejó entrever hasta ahora que posee una sorprendente cantidad de más de veinte tatuajes (25 contados de momento). Esto sin dudas nos lleva a recordar cada uno de ellos.

Los tatuajes de Brad Pitt, una colección que recorre casi todo su cuerpo.

Uno de los primeros tatuajes que se hizo el actor se encuentra en su brazo izquierdo, el de Ötzi, el hombre de hielo, que se trata de una momia, la más antigua de Europa. Al lado de esta marca tiene la frase 'Absurdities de l’ existence', que se traduce como 'Lo absurdo de la existencia'. Debajo, la palabra 'Invictus', y también las cifras '94.9 m'.

Siguiendo la línea del brazo izquierdo de Brad, en el bíceps del mismo se grabó una moto, que es una de sus grandes aficiones y se sabe que tiene un garage en el que colecciona los mejores modelos.

Pero ahora pasamos al brazo derecho de Pitt, en el que también tiene uno de los más significativos: lleva una gran cruz alargada con la inicial de Angelina Jolie y la de sus seis hijos, “M” de Maddox, “P”, de Pax, “Z” de Zahara, “S” de Shiloh, “K” de Knox y “V” de Vivienne. Este quizá es uno de los tatuajes que logró modificar con el tiempo, ya que sobre la línea larga de la cruz dibujó después un tanque (¿Por la guerra que tiene con Angelina?).

También en ese mismo brazo tiene tatuada una abeja cerca del codo, algo que se develó hace apenas unos meses y podría ser uno de los últimos que se hizo. También en el bíceps tiene la traducción en inglés de un poema que dice: “Existe un campo más allá de toda noción del bien y el mal. Nos encontraremos allí”. Al lado de esta frase tiene un árbol, una silueta de un hombre y su sombra. Y hay más, ya que recientemente también se ha hecho recientemente dos tatuajes más, una calavera y la frase “Amor Fati”, que significa “ama el destino”.

Los tatuajes de Brad Pitt, una colección que recorre casi todo su cuerpo.

Ahora pasamos a la zona del abdomen. Debajo del ombligo tiene escritas las palabras “Alpha y Omega”. Tiene también un Sak Yant, los conocidos tatuajes sagrados y antiguos de Tailandia, los cuales tienen un significado mágico. En el costado izquierdo tiene un fragmento de un tema de Bob Dylan: “We live and we die, we know not why. But I’ll be with you when the deal goes down”.

Debajo de esa frase, Brad se dibujó un huracán, un tatuaje que se hizo tras el paso del reconocido huracán Katrina por New Orleans en 2005. Ese fenómeno climático arrasó con varias propiedades, aunque el actor y Jolie ayudaron a reconstruir las casas de aquel hecho. En el costado izquierdo tiene un árbol, que cuentan que puede estar asociado a su película 'El árbol de la vida'. Y en el pecho, debajo del hombro derecho, tiene un dibujo abstracto de líneas muy finas. Los tatuajes de Brad Pitt, una colección que recorre casi todo su cuerpo.

El cuerpo lleno de tatuajes de Pitt continúa en su espalda, donde tiene unos dibujos geométricos que explicaron ser un boceto de un dibujo que Angelina hizo en una servilleta. Este tatuaje no se sabe si sigue existiendo, sabiendo su divorcio y pelea con su ex. Además, en los omóplatos tiene unas figuras que también representan un misterio.