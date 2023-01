Michelle Renaud es blanco de ataques por criticar a Shakira

Luego de que hace unos días se lanzara la nueva canción de Shakira con colaboración del productor argentino Bizarrap, en la cual hace alusión directa de lo vivido con su ex pareja Gerard Piqué, y de su infidelidad con Clara Chía Martí, las opiniones se polarizaron entre aquellos que está a favor y los que están en contra de la colombiana. En ese sentido, muchas figuras famosas han salido a apoyar el coraje de la mamá de Sasha y Milan, aunque también están aquellas estrellas que reprocharon la actitud de la cantante, como es el caso de la actriz mexicana Michelle Renaud.

Y es que la protagonista de la telenovela “La Herencia” publicó en una de sus historias de Instagram un meme de un muñeco con cara de asombro que decía “El hombre que quiere caerle (conquistar) a Shakira”. Acompañando la imagen, la actriz colocó un escrito donde claramente deja ver que está en contra de la colombiana. "Que pena que una mamá quiera aplastar al papá de sus hijos. La ropa sucia se lava en casa. Los hijos deben estar primero que el ego", escribió Michelle.

Este es el meme que compartió Michelle Renaud en sus historias de Instagram.

Ante esto, los usuarios reaccionaron en forma negativa contra la mexicana recordándole que ella también había expuesto a su ex pareja Josué Alvarado, y padre de su hijo Marcelo, cuando tuvieron problemas legales y le impedía ver al pequeño. "¿Y cuándo hablaste mal del papá de tu hijo qué? ¿O no te acuerdas? ¿No te mordiste la lengua??? Preocúpate por tu hijo que crecerá con el trauma de ver que su mamá cambia de novio como de calzones y a todos los ama, y son el amor de tu vida", atacó un internauta.

Michellle Renaud había expuesto los problemas legales que tuvo con el padre de su hijo, Josué Alvarado.

Asimismo, otros seguidores criticaron a la novia de Matías Novoa. "Que pena que no recuerdes que hiciste lo mismo exponer al padre de tu hijo. La diferencia es que ella está ganando dinero con su talento y no anda cambiando de pareja, precisamente, porque si piensa en sus hijos, no como tú. Antes de criticarla fíjate lo que hiciste. Tú hace meses hablando del papá de tu hijo, porque tú no lavaste la ropa en casa", "tú te metiste en la relación de Matías pues clara-mente te dolió", "si Shakira saca su coraje como ella decida no eres nadie para decir lo contrario, respete señora" y "antes de hablar de Shakira lávate la boca mil veces, ella sí es un ejemplo a seguir, no como tú", fueron otros de los fuertes comentarios recibido por Renaud.

Hasta el momento, Michelle no se ha pronunciado al respecto, pero lo cierto es que ya se sabe de que lado está.