La preocupación de los amigos de Jack Nocholson por su salud

Hay actores que han resplandecido en los últimos 30 años, apareciendo en una gran cantidad de películas e interpretando variados personajes, pero que el paso del tiempo los está acercando hacia el final de sus días.

Este momento crítico de la vida de cualquier persona, y más aún para estos personajes públicos, los aleja de la escena para que puedan pasar con mayor tranquilidad sus últimos años, pero a pesar de estar recluido, esa tranquilidad no parece ser algo bueno para Jack Nicholson.

A sus 85 años, quien fuera el Guasón de Tim Burton dejó de aparecer públicamente desde octubre de 2021, cuando se apersonó al STAPLES Center para ver a Los Angeles Lakers, su equipo favorito de la NBA, acompañado de su hijo Ray.

Según levantó el portal Page Six del medio Radar Online, un allegado de Nicholson declaró que "ya no sale de casa y su mente ya no está", indicando una presunta demencia del octogenario actor, que no trabaja desde su participación en la película ¿Cómo saber si es amor?, donde también estaban Reese Witherspoon y Owen Wilson.

“Nos dejó claro que su hogar es su castillo. Pero la gente allegada solo desea que salga y aparezca para decir que está bien, o al menos tranquilizar a la gente que lo conoce”, exclamó esta fuente a Radar Online y agregó: “Jack está en contacto con algunos parientes, especialmente Ray, su protegido y de quien está orgulloso, pero sus días de socialización quedaron atrás”.

La propiedad donde Nicholson pasa sus días es donde solía vivir su amigo y colega Marlon Brando, y rápidamente se empezaron a hacer comparaciones con el desenlace de este último, quien pasó sus últimos días aislado y murió en soledad.

“Brando murió como un preso después de llevar una vida tan colorida y los amigos de Jack están haciendo las comparaciones. Sus hijos lo visitarán, pero son su única conexión con el mundo”, indicó este allegado al medio.

Es notoria la preocupación del entorno de Nicholson, así como los medios no pasan por alto su ausencia tanto en los eventos, las alfombras rojas y los partidos de los Lakers, haciendo que el último tramo de su vida no sea uno tan feliz.