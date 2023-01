Cuántos idiomas habla Carmen Villalobos

La famosa actriz de grandes éxitos como Sin senos no hay paraíso y El señor de los cielos, entre otros, contó que cuando tuvo que viajar a Filadelfia lidió con la pena de tener que aprender inglés. Carmen Villalobos quiso perfeccionar sus técnicas actorales como también los idiomas, algo que no le resultó nada fácil.

La propia Carmen Villalobos confesó: “Todos deben hacerlo, sobre todo por el tema de la pena (vergüenza) porque sí es complicado. Yo me bloqueo muchísimo cuando hay que hablarlo en público, porque da susto”. Lo cierto es que, en cuanto a idiomas, siempre le ha costado y mucho llevar a cabo dicho aprendizaje.

Aunque se ha convertido en la actriz colombiana más exitosa de su generación y pasó a ser la estrella de Telemundo con más seguidores en las redes sociales, muy poca gente conoce muchos secretos sobre su vida.

Recientemente, confesó que, debido a la profesión de su padre, la cual los obligaba a estar viajando con mucha frecuencia; nunca tuvo amigos durante su infancia. Peor aún, siempre le costó involucrarse con el aprendizaje y por ello, como consecuencia, le resultó muy difícil tener conocimiento sobre los idiomas que hubiese querido aprender de chica.

"Realmente siempre como que fui la nueva del colegio. No era tan chévere. Lo que me gustaba de cambiar de colegio es que todos los años estrenaba uniforme, eso era lo único bueno, pero nunca tuve amigos".

Carmen Villalobos reconoce que no aprendió idiomas y aceptó las críticas sobre su acento nativo.

La artista fue muy criticada a través de las redes sociales por su particular forma de hablar. Algunos seguidores consideran que su acento no se corresponde con su nacionalidad. Como siempre, ha estado pendiente de los comentarios y no dudó en hacerle frente a las críticas dejando en claro su opinión al respecto:

“Estaba mirando los comentarios del video anterior que subí y hay muchos que dicen que ¿por qué el acento venezolano? que yo ya perdí las raíces, que ¿qué es esa falta de personalidad? que no sé qué… No. Se los he dicho muchas veces soy barranquillera, no venezolana”.

Si bien Carmen Villalobos no deja de reconocer que es un "poco rara" la forma de hablar que tiene, esto se debe a que a lo largo de su carrera fue adquiriendo mezclas de acentos. Asimismo, reconoció que tras irse a vivir a Los Ángeles, le costó mucho el inglés, siendo el único idioma que habla aparte de su nativo, el cual obviamente defiende y dijo que no tiene por qué cambiarlo.