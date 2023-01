Cuál es la película que Jennifer Aniston se avergüenza de haber hecho

Más allá de que Jennifer Aniston siempre será recordada por ser Rachel Green en la aclamada sitcom Friends, uno de los éxitos más importantes de la televisión, dentro del mundo Hollywood la actriz es mucho más que aquel grandioso papel y así lo refleja su propia historia.

'Quién #&%! son los Miller', 'Todopoderoso', 'Descarrilados', 'Una esposa de mentira', 'Una buena chica', 'Mi novia Polly' y tantos otros éxitos forman parte de la filmografía de Aniston. Sin embargo, dentro de tantos éxitos hay una película la cual ella misma se avergüenza haber hecho.

Sin importar que sea considerada como la reina de la comedia y que incluso llegó a mostrar su versatilidad en otros géneros, Jennifer no está orgullosa de todos los proyectos en los que decidió participar, especialmente de uno al que describió como “muy vergonzoso”.

¿De qué película se trata? Es acerca de una comedia de terror, un género muy sensible de hacer. La cinta es El duende maldito (Leprechaun), y según el sitio Far Out Magazine se refiere a una “comedia de terror en la que Warwick Davis interpreta a un duende vengativo que persigue a una familia que cree que le ha robado su olla de oro”.

Si bien el film se convirtió en un clásico de culto, no es del agrado de Aniston, quien en una entrevista de 2021 se refirió a él para revelar su desagrado con el resultado final. Aquella película se estrenó en 1993, fue el segundo proyecto de la actriz en la pantalla grande y recaudó 8.5 millones de dólares.

Jennifer comenzó hablando sobre el pensamiento real que tenía sobre dicha película mientras hablaba de otro de sus primeros films como lo fue Office Space (1999). “Office Space fue una de las primeras cintas que hice. Nadie pensó que se convertiría en el clásico de culto que fue, pero es genial, si me preguntas a mí”.

Jennifer Aniston en Leprechaun, cinta que rodó en 1993.

Luego continuó: "Hay un montón de films en los que estás pensando: 'Oh, Dios, esto es solo... ¿cómo voy a sobrevivir a esto en mi futuro?', y después se transforma en algo de culto... 'algo' porque es muy vergonzoso".