¿Julián Gil papá a los 50 años?

Julián Gil es uno de los conductores más populares de la televisión latina, y sin lugar a dudas uno de los más atractivos del medio. Hoy, a sus 50 años, el presentador del programa “¡Siéntese quien pueda!” expresó su deseo de volver a ser padre.

"Sí claro, totalmente, yo había descartado esa posibilidad, pero hoy en día si me gustaría ser padre nuevamente. No importa la edad. Una de las cosas que te puede dar energía y vitalidad en la vida es ser padre", expresó el conductor.

Julián Gil ya es padre de Nicole, Juliancito y Matías.

Julián Gil, tiene tres hijos, Nicole, Juliancito y Matías, este último producto de su relación con la también actriz Marjorie de Sousa. El conductor habló sobre su experiencia de paternidad a una muy temprana edad. "Yo fui padre a los 16 años y de alguna manera me perdí cosas de mi hija porque tenía dos trabajos, salí a estudiar, a la universidad. Casi no tenía tiempo para dedicarle a ella. Hoy en día, a mis 50 si yo soy padre nuevamente yo sé que mis tiempos yo los voy a administrar diferentes", comentó Julián.

Por otra parte, el presentador argentino contó las sensaciones que siente de tener hijos. “Ser padre es una de las bendiciones más grandes que puede tener un hombre. Yo conozco compañeros amigos, que todavía no han podido ser padres, y todavía se lo lamentan".

Cabe recordar que Julián está en pleno conflicto judicial con su ex pareja Marjorie de Sousa, quien no le permite ver a su hijo menor Matías, con quien no convive hace años. "Me han visto llorando y me han bulleado por llorar. Hay momentos en que lloró, todavía hay momentos en que lloro, que sigo sin entender", confesó Gil.

Cabe destacar que Julián Gil se comprometió recientemente con su actual pareja, la periodista deportiva mexicana Valeria Marín, a quien entregó un anillo de compromiso en el último mundial de fútbol realizado en Qatar.