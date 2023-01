Estas son las fobias impensadas que tiene Salma Hayek

Si no la conociéramos y no supiéramos la fructífera carrera que cosechó a lo largo de todos estos años en Hollywood, no podríamos creerle. Es que Salma Hayek ha interpretado los papeles más diversos y jugados en la pantalla, y tiene tanto talento que nos hace creer que es capaz de todo, pero lo cierto es que ella también tiene sus fobias y, aunque aún no logró superarlas, sí se anima a enfrentarlas. Te contamos de qué se trata.

Salma Hayek ha dejado en claro que la mayor de sus fobias es la claustrofobia. Incluso desde sus redes sociales la estrella mexicana ha hecho referencia al tema y hasta se ha explayado intentando explicar cómo le ha hecho frente. Es que para muchos puede parecer una simpleza, pero la realidad es que quienes la padecen la sufren y mucho.

Salma Hayek tiene varias fobias pero la principal es la claustrofobia que sufrió en la grabación de Eternals.

Sin embargo, esta no es la única fobia que padece Salma Hayek. La actriz le tiene pánico a otras tres cosas más que trata de manejar como puede. Es más, esto también le ha traído algunos dolores de cabeza en el trabajo. Así, por ejemplo, cuando le tocó rodar Eternals vivió tensos momentos a la hora de ponerse el traje con el que la vimos lucirse en la pantalla.

Según explicó Salma Hayek "estaba muy nerviosa porque tengo claustrofobia, y cuando me siento muy apretada y no hay ventanas… ¡necesito respirar! Lo quiero aventar todo y me daba mucho miedo el traje, pero no les decía porque no quería que me corrieran, no sabía si iba a aguantar así con eso apretado y no te puedes mover".

Salma Hayek también le tiene fobia a las serpientes, a la oscuridad y al matrimonio.

Salma Hayek también padece de ofidofobia, se trata de la fobia a las serpientes a quienes les tiene "terror". Cuando le tocó integrar el elenco de Del crepúsculo al amanecer de Quentin Tarantino también sufrió mucho. Es que en una de las icónicas escenas que filmó junto a George Clooney y Antonio Banderas debía aparecer bailando, mientras una serpiente gigante rodeaba su cuello.

La actriz también le tiene fobia a la oscuridad y, en su momento, al matrimonio, aunque al parecer este último padecimiento logró ser superado por Salma Hayek. "Me daba miedo la oscuridad. Y el matrimonio. Y aquí estoy, casada. Aunque me da vergüenza reconocer cuántas veces me lo tuvo que preguntar. ¡Tres veces! Ese ha sido el mayor temor que he superado", confesó hace un tiempo.