El estilista de Cazzu revela cómo es trabajar con ella

Desde su debut en el mundo de la música, Cazzu, la novia de Christian Nodal ha ido cambiando su imagen hasta convertirse hoy en día, con un estilo propio, en un referente de la moda. Constantemente, la rapera argentina sorprende a sus fans con distintos looks que la convierten inmediatamente en tendencia, y el encargado de ello es su estilista personal llamado Jorge León, quien es editor de moda y licenciado en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires.

Recientemente, Jorge León habló en una entrevista para la revista “Gente” de Argentina, de la imagen que proyecta la novia de Christian Nodal, y de cómo es trabajar con ella. “Sus looks son un gran cocktail del animé, de fotografías de época, series, películas y también iconos de la moda actual y de otras décadas. Ella está siempre un paso más adelante que todas. La importancia del estilismo en un cantante es clave. Porque el ‘todo’ es lo que hace al artista”, señaló Jorge León.

Jorge León es el estilista encargado de que Cazzu pueda lucir como ella pretenda.

“Un artista comunica no sólo con su música, sino con todo lo que se ve y lo que muestra. Estamos asistiendo a una nueva era. Así como se vivió la del rock, el punk o el pop, hoy es el turno de lo urbano. Y este movimiento atraviesa de una manera asombrosa a todas las clases sociales, además de que vino para quedarse y dejar huella, también en la moda”, expresó el estilista personal de Cazzu.

Asimismo, al referirse de cómo es trabajar con una artista como la trapera argentina, el estilista dio a entender que constantemente es un nuevo desafío. “Trabajar con Cazzu es estar permanentemente fuera de mi zona de confort. Ella es una artista que tiene muy claro lo que quiere y lo que no, y siempre está un paso más adelante. Algunas lo logran más que otras, pero Cazzu sigue siendo la Jefa, dueña de un estilo único”, dijo Jorge León.

Para el estilista Jorge León, trabajar con Cazzu es salir de su zona de confort.

Así también, León aseguró que trabajar con Cazzu es muy tranquilo. “Yo que vengo del palo de la moda, colaborar con ella es mucho más relajado, a la vez que aprendo a tener una mirada menos hegemónica.

Sobre los mejores looks que vistió Cazzu, León dijo no poder quedarse con uno solo. “Al momento de elegir algún look en particular que se haya convertido en hit no podría elegir uno solo. A todos les tengo mucho cariño y todos tienen algo para contar. Hay uno que armamos para el streaming que hicimos en pandemia que es un diseño de mi amigo Francisco Rojas, diseñador que trabajó en Escada e Y3 en Alemania, se hizo un corset y falda de terciopelo armando un maravilloso tartán hand craft”, finalizó Jorge León, el estilista personal de Cazzu.