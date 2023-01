Qué mexicanos triunfaron en la entrega de los Globos de Oro

Después de una gran polémica, donde acusaron acusaron a la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood por ser poco éticos, los Globos de Oro regresaron a la pantalla chica y se celebraron a lo grande. De esta manera, el martes 10 de enero se llevó a cabo la edición número 80 de estos famosos premios en Los Ángeles, California.

Como sucede cada año, se encargaron de galardonar a lo mejor de la televisión y de la pantalla grande. Para ello, contaron con la conducción del comediante Jerrod Carmichael y con la presencia de muchas celebridades. No solo estaban presente estrellas de Hollywood, sino también de México.

¡Estos son los mexicanos que ganaron en los Globos de Oro!

Debido a que los Globos de Oro 2023 nominaron en diferente categorías a las estrellas y producciones más emblemáticas del 2022, fueron muchas las personas que estuvieron presentes y que compitieron por una estatuilla.

En los listados podíamos encontrar títulos como Better Call Saul, Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer, Merlina, Euphoria, entre otros.

Finalmente, durante la velada se dieron a conocer los ganadores de las diferentes ternas. Por ejemplo, se consagró House of the Dragon en la categoría de Mejor Serie de Drama; Argentina, 1985 ganó en la categoría de Mejor Película de habla no inglesa; Steven Spielberg se llevó un premio por su aplaudida Los Fabelman; y Evan Peters se consagró por su trabajo como Jeffrey Dahmer.

Entre el extenso listado de ganadores podemos encontrar a varios mexicanos, los cuales lograron ser reconocidos por su talento y por su creatividad a la hora de encarar un proyecto. Por supuesto, entre ellos se encontraba Guillermo del Toro, quien volvió a hacer de las suyas y sorprendió al mundo entero con su versión de Pinocho.

Dicha película de stop motion, la cual puedes encontrar en el catálogo de Netflix, se consagró en la categoría de Mejor Película Animada. Lamentablemente, no logró lo mismo cuando compitió por Mejor Guion Original y Mejor Canción Original. En dichas ternas, perdió antes Justin Hurwitz por Babylon y el film Ciao papa.

Guillermo del Toro, y otros mexicanos que se consagraron en los Globos de Oro.

¡Eso no es todo! También otros famosos mexicanos dejaron su huella en los Globos de Oro 2023. Lo hicieron gracias a Black Panther: Wakanda Forever, la famosa película del Universo Cinematográfico de Marvel que anoche compitió en más de una categoría. Finalmente, se adueñó de un galardón.

Aunque el premio lo obtuvo Angela Bassett, quien ganó en la terna Mejor Actriz de Reparto por su trabajo como Ramonda; lo cierto es que el elenco festejó junto a ella y representó a film en cada una de las categorías en las cuales estuvo nominado.

Los actores mexicanos que forman parte de esta cinta del MCU son Tenoch Huerta, Mabel Cadena, Guadalupe de Jesús, Josué Maychi y los cantantes Santa Fe Klan, Vivir Quintana, Mare Advertencia.