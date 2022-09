Livia Brito sacude las redes enseñando su perfecta figura

Livia Brito es una de las actrices más convocantes de la pantalla chica, pero también, gracias a su popularidad, es una modelo de primera línea. Mientras espera por un nuevo trabajo actoral, la bella cubana realiza diferentes campañas publicitarias en sus redes sociales que se viralizan al instante.

Hace algunas horas en su cuenta oficial de Instagram, Livia Brito compartió una serie de videos que no solo deslumbraron a sus fans sino que también sacudieron las redes. En los mismos se puede apreciar lo hermosa que luce la actriz y la perfecta figura que tiene a sus 36 años.

Los videos pertenecen a dos campañas de publicidad que Livia Brito realizó para una marca de estética corporal. El producto es una crema y una baja que se utiliza para reducir el abdomen.

Sobre estos productos Livia Brito dijo lo siguiente: "Estoy lista para realizar una hora de cardio, después hago treinta minutos de pesas y en la noche hago una hora pesas y treinta minutos de cardio. No me he portado muy bien con mi dieta, pa que decir que sí, si no, pues la verdad no".

Además en los mismos Livia Brito dio algunos tips para lucir una figura como la de ella: "Es cuestión de seguir la dieta y realizar una rutina diaria de ejercicios".

Otro de los videos que compartió Livia Brito pertenece a su cuenta de TikTok donde la actriz demostró su destreza para el baile indio. En el clip se puede leer la frase: "Recomiendenme un maestro de este tipo de música por favor, me gusta mucho".