¡Fin del misterio! Jennifer Lawrence reveló cómo se llama su bebé y cuál es su género

Jennifer Lawrence se convirtió en uno de los mayores talentos dentro de la industria del cine y en la actriz más multifacética del momento. Con tan solo 20 años, se convirtió en la mujer más joven en ser nominada a los Óscar, estatuilla que ya tiene en su poder pero que consiguió dos años después.

Pese a que es una de las más grandes estrellas de las últimas décadas, la artista de 32 años logró desde sus comienzos mantener su vida privada resguardada de la prensa y el hostigamiento de los paparazzis. Es por ese mismo motivo que consiguió que pese a su gran popularidad, su embarazo y el nacimiento de su única bebé pasen desapercibidos.

La actriz y su marido con el bebé.

Si bien se sabe que Jennifer Lawrence y Cooke Maroney, un director de una galería de arte con quien se casó a fines de 2019, se habían convertido en padres, hasta el momento se desconocía el género y el nombre elegido para su primogénito. Aún así, la actriz había sido vista paseando al pequeño en algunas ocasiones, pero sin que se pudiera ver bien su rostro.

Finalmente la espera terminó y la actriz de Los juegos del hambre reveló que su bebé es un varoncito a quien decidieron llamar Cy. El pequeño llegó el pasado febrero, y según confió la estrella de Hollywood a la revista Vogue, desde entonces está enamorada de la maternidad.

Entre otras cosas que dijo Jennifer Lawrence, aseguró que la llegada del pequeño le cambió completamente la vida y que antes de ello tenía mucho miedo de ser mamá. “Todos me decían que iba a amar a mi bebé más que nada en el mundo, pero yo no les creía. Sin embargo, creo que tras dar a luz mi vida comenzó de nuevo. Estoy tan enamorada de mi hijo y de todos los bebés que me cruzo”, expresó.

Con respecto al nombre que eligieron para el pequeño, la joven aseguró que lo hicieron en honor al pintor Cy Twombly, uno de los artistas favoritos de su esposo, quien es un gran conocedor de arte.

Jennifer y Cy.

Por otro lado, la actriz también se animó a hablar del embarazo, del que hasta el momento no había dado detalles: "Por suerte tuve un muy buen embarazo, pero no podía dejar de pensar en las mujeres que son forzadas a continuar con su embarazo contra su voluntad”.