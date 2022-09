La historia real detrás del bigote de Camilo

Uno de los cantantes más populares de la música urbana actual es el colombiano Camilo. Desde que apareció hace algunos años ha conquistado a sus fans con su particular voz. En una reciente entrevista el intérprete de la canción "Vida de ricos" habló de un elemento indispensable en su imagen: su bigote.

Uno de los aspectos que más destacan en Camilo es su bigote, algo que el propio cantante lo define como representativo. Durante una nota con Pepe Garza, Camilo reveló el origen de su singular bigote. "Un día molestado me puse los bigotes arriba, eran unos mini bracitos, me tome una foto y la subí a redes sociales", comenzó relatando el cantante.

Camilo y Evaluna Montaner se casaron a principios del 2020

Sin embargo el bigote no tuvo la recepción que Camilo hubiera querido pero aún así se lo dejó. "Todo el mundo empezó a odiarlo, todo el mundo lo odió, y me gustó tanto esa reacción que me lo dejé", agregó el esposo de Evaluna Montaner.

Cuando Pepe Garza le preguntó si alguna vez se lo había quitado, Camilo le respondió. "Hubo un tiempo en que me lo quité, en unas vacaciones me lo quité y me veía al espejo y decía este no soy yo".

Camilo lanzó su nuevo álbum llamado "De adentro Pa afuera"

Por otra parte, Camilo está pasando por uno de los momentos más importantes de su vida tanto en lo profesional como así también en lo personal. Este año, en el mes de abril, se convirtió en padre por primera vez, de una niña llamada Índigo. El y su esposa Evaluna revelaron que iban a ser padres el año pasado lanzando la canción "Índigo".