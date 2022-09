En pijama, Livia Brito encandila con su belleza y enamora a todos

Livia Brito no para de conquistar a sus fans con publicaciones que dejan a todos maravillados. Esta vez no fue la excepción ya que hace algunas horas compartió un video en sus estados donde su bello rostro no solo se llevó las miradas de todos sino que también demostró por qué es una de las actrices más bellas de la actualidad.

Fue a través de sus historias de su cuenta oficial de Instagram, donde Livia Brito se tomó unos minutos para conectar con sus millones de seguidores.

En el clip se puede ver a la bella artista en primer plano por lo que su particular rostro deslumbra a sus fans. Además en el material audiovisual se puede leer la frase: "Me acosté tan tarde ayer que aún sigo en pijama". Pese a que no está trabajando en ninguna telenovela por el momento la actriz se toma muy en serio su faceta de modelo.

Livia Brito es dueña de una gran popularidad y es por eso que las principales marcas de indumentaria y productos de belleza la convocan para que lleve adelante sus respectivas campañas de publicidad. Además la propia artista se encarga de promocionar en sus cuentas estos productos con fotos y videos.

Livia Brito está en una relación amorosa con el entrenador profesional Mariano Martínez

Por otra parte sus fans están muy ansiosos de conocer cuál será el próximo trabajo actoral de la nacida en Ciego de Ávila. Todo indicaría que sería en la segunda temporada de la telenovela más vista del año pasado: "La Desalmada". Sin embargo hace unos días, la propia Livia Brito puso esto en jaque ya que admitió que la producción de esta tira no se había comunicado con ella.