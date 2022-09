El talento de Salma Hayek la ha convertido en una de las artistas mexicanas más reconocidas a nivel internacional en la industria del cine. No en vano tiene participaciones en importantes proyectos que supo protagonizar con éxito como “Frida”, “Del Crepúsculo al Amanecer”, “Eternals”, “El callejón de los milagros” “Once Upon a Time in Mexico”, entre otras. Cabe destacar que uno de sus trabajos más distinguidos fue Frida Kahlo, con lo cual consiguió importantes nominaciones como al Premio Óscar, los Globos de Oro, BAFTA, entre otros.

Su vida personal también ha llamado la atención durante todos estos años, mucho más desde que contrajo matrimonio con François-Henri Pinault y en 2007 tuvo a su única hija, Valentina Paloma Pinault-Hayek. Otro aspecto de su vida que se ha robado la atención de los medios es sobre una enfermedad que tiene desde la infancia, así como un proceso fisiológico por el que está atravesando.

Salma Hayek es una de las actrices mexicanas más emblemáticas de la industria del cine mundial.

Salma Hayek y la enfermedad que padece desde los 12 años

A temprana edad, la veracruzana comenzó a sufrir de un trastorno que la ha afectado en realizar actividades comunes y a pesar de ello, logró convertirse en una celebridad internacional. Hayek padece de dislexia desde los 12 años, y le fue diagnosticado tras tener una dificultad para leer y hablar con fluidez, así como aprender nuevas palabras.

Asimismo, tuvo que tomar clases con una fonoaudióloga, con el fin de mejorar su manera de hablar a través de ejercicios vocales y tener un buen desempeño en la actuación. "Algunas personas leen muy rápido, pero cuando les hacen preguntas sobre el guion, lo han olvidado. Tardo en leer un guion, pero solo lo leo una vez", destacó.

A Salma le diagnosticaron dislexia cuando tenía 12 años de edad.

Por otro lado, la famosa que recientemente cumplió 56 años, ya se encuentra en la etapa de la menopausia, de lo cual ha hablado abiertamente como lo hizo con Jada Pinkett, esposa de Will Smith, en su podcast "Red Table Talk". "Te diré lo que no te dicen sobre la menopausia. Los pechos crecen, ¡y mucho! A algunas mujeres se le ponen más pequeños, pero hay otras a las que cuando suben de peso, tienen hijos y amamantan, o atraviesan la menopausia, sus pechos crecen, ¡y resulta que soy una de esas mujeres a las que le sucedió todo esto!", aseguró.

Con esto, quiso acabar con los rumores sobre alguna cirugía a la que se haya sometido para aumentar su busto. “No los culpo, mis pechos eran más pequeños, así como el resto de mi cuerpo, pero sólo han seguido creciendo”, dijo la protagonista de Frida Kahlo.

Asimismo, ella ha sufrido de este proceso desde los 40 años, es decir, a una etapa muy temprana y habló sobre los diversos cuestionamientos que le hacían en cuanto a cambios en su cuerpo. "'Las preguntas eran aterradoras y del tipo: "¿Sientes que te crecen las orejas y les sale pelo? ¿Te irritas con facilidad? ¿Estás ganando mucho peso realmente rápido que no desaparece sin importar lo que hagas? ¿Lloras sin motivo? ¿Tu vagina está seca?'', agregó la actriz.

“He pasado por esos períodos, todavía lo estoy, pero tienes que darte cuenta de esos momentos, respirar hondo y decir: ‘Está bien, pasará. Tienes que mantener la calma’. Los sofocos no son divertidos”, finalizó Salma.