El icónico momento que vivió Daddy Yankee en el escenario con una fan

Daddy Yankee es el indiscutible rey del reggaetón y sus conciertos siempre son una verdadera fiesta. Pero en uno de sus más recientes shows vivió un momento único e inolvidable de la mano de una abuelita que lo sorprendió con unos increíbles pasos.

Con motivo de su gira de despedida, el intérprete de “Gasolina” suele invitar a algunas personas del público a subirse al escenario durante la canción “Hot” que grabó junto a Pitbull. Hasta acá nada parece fuera de lo común, gente bailando y divirtiéndose.

Pero lo que sucedió es que hubo una mujer en particular que se robó todas las miradas, una mujer de la tercera edad que sacó a la luz sus mejores pasos. Mírala a continuación:

La abuelita se robó el show de Daddy Yankee

Tras terminar el concierto en Connecticut, Estados Unidos, Daddy Yankee utilizó su cuenta de TikTok para compartir el momento inolvidable que había vivido. Junto a las imágenes escribió: “Tenemos de todos los fans. Desde los más chiquitos hasta las que son las verdaderas jefas”.

De hecho, fue ella quien se robó el momento, pues al principio de la canción el cantante le dedica unas tiernas palabras y es la encargada de cerrar el clip que se está viralizando rápidamente por todos lados.

Los internautas solamente tienen palabras de cariño y admiración hacia la señora. Una mujer escribió: “Te amo abuelita que sabe que es la vida para disfrutar, no importa la edad” Mientras que otra comentó: “Qué increíble eres jefe, como todas las generaciones se disfrutan tu música”.

Daddy Yankee se encuentra en el medio de su gira “La última vuelta”.

Otras personas no dudaron en demostrar su amor por la estrella de la noche: “¿Dónde puedo conseguir una abuela de estas? Yo quiero una en mi vida”, “Lo mejor de la noche no fue el jefe, fue la JEFA” y “La abuelita me mata de ternura”. Estos son tan solo algunos de los cientos de comentarios que se pueden leer en la publicación.

Mientras tanto, Daddy Yankee continúa con los conciertos que tiene agendados por toda Latinoamérica y Estados Unidos como parte de su gira despedida “La última vuelta”.

¿Qué te pareció el gesto de Daddy Yankee?