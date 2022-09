Desde hace unas semanas, la viuda de Fernando Del Solar, Ana Ferro y su ex esposa, Ingrid Coronado, se han enfrascado en la herencia que dejó el argentino y hasta ahora sale a la luz el testamento del presentador.

La terapeuta y el también actor decidieron casarse el pasado mes de marzo después de una larga relación y mucho se ha especulado que lo habría hecho por interés. Pero ahora, el pleito por la herencia y los bienes del argentino ha enfrentado a la viuda y a la madre de sus hijos, por la casa del actor y hasta han intercambiado una serie de declaraciones.

El presentador le habría dejado una parte de una propiedad a Anna Ferro.

De un lado, la ex presentadora de TV Azteca ha asegurado que todo lo va a resolver por la vía legal y no por los medios como la esposa de Fernando del Solar lo ha hecho al dar declaraciones en una exclusiva revista.

Y es que al parecer, la verdadera razón por la que la Ferro se casó con el argentino pues de acuerdo con la periodista Angélica Palacios dio a conocer que cuando se unieron en matrimonio habrían firmado un acuerdo para dejarle la mitad de una propiedad a su ahora viuda. “Se está filtrando que Fernando del Solar en su contrato de matrimonio con Anna Ferro había especificado, y también lo hizo en su testamento, que Anna Ferro tendría el 50% de una propiedad... no sabemos si la propiedad es la casa de Cuernavaca, esta información no la tiene Ingrid Coronado", comentó.

Muchos tildan de interesada a Anna Ferro.

¿Qué dice el testamento de Fernando del Solar?

Cabe mencionar que los encargados de la herencia del conductor dijeron que todos los bienes serían para sus hijos, pero la viuda continuó argumentando que su esposo había querido que la casa en la que vivían se le quedara a su hija, pues esa había sido su última voluntad. De acuerdo con los especialistas al no tener evidencia de eso, le dijeron a la viuda que estaba equivocada y que no le podían dar más información porque ella no era nadie para preguntar nada sobre ese tema.

Pero ahora se da a conocer que posiblemente se abrirá un nuevo expediente por la vía legal para revisar de manera detallada el testamento del argentino pues posiblemente Anna Ferro lo había "presionado" para casarse y no dejarla desprotegida si él llegara a fallecer. "Que justamente se va a abrir otro expediente para ver el testamento, que fue lo que dejó por escrito Fernando, fue lo que señaló, incluso, recién que había fallecido Fernando, le comentaron a Anna en una conferencia de prensa, 'oye pero lo bueno es que Fernando se casó contigo porque quería dejarte protegida' y Anna Ferro dice 'sí, así es'", comentó la periodista.