En medio de su recuperación, Andrés García vuelve a dar de qué hablar y manda un duro mensaje a los que aseguran que su esposa sólo está al lado de él por el interés de la herencia. Con su repentino deterioro de salud, la herencia del actor ha sido tema de conversación en las últimas semanas, ya que sus herederos han cambiado tras la atención que le han brindado.

Si en algo se ha mantenido firme el actor de 81 años de edad, es que sus bienes no van a ir a parar a manos de ninguno de sus tres hijos, quienes, en sus palabras, nunca han estado al pendiente de él ni de su salud. Pero a través de redes sociales todo parece ser diferente, pues hasta su única hija ha confesado que se mantienen al pendiente de cada una de sus necesidades, pero las declaraciones del actor son otras.

La herencia de García quedará en manos de su esposa y su hermana.

Hace unos años, el ex galán del cine de oro mexicano reveló que todos sus bienes irían a parar a manos del actor Roberto Palazuelos, quien al parecer se mantenía al tanto de su salud y necesidades. Después, eso cambió completamente, pues actualmente hasta ha retado a balazos al empresario de quien no ha hecho más que hablar de forma mala, pues al parecer tuvieron un duro enfrentamiento. De acuerdo con lo último que se supo, sus herederas van a ser la hermana del actor y su esposa, Margarita Portillo, a quien han señalado de interesada y estar con él sólo para esperar la herencia.

Andrés García defiende a su esposa

Como era de esperarse, el ex galán no va a permitir que hablen mal de su esposa, por lo que a través de una entrevista para el programa “Venga la Alegría”, el protagonista de “Pedro Navajas” explotó en contra de aquellos que critican a su pareja.

Andrés García: "es la que me está cuidando desde hace varios años".

El dominicano no sólo fue bastante claro en sus palabras a los que lo critican, sino también aseguró que si no fueran por los cuidados de Portillo él no podría continuar con su vida. "Dicen que Margarita está lucrando conmigo y que no tiene nada que hacer en mi vida, déjenme aclararles algo p*nd*j*s metiches, si no fuera por Margarita yo ya me hubiera muerto", dijo Andrés García.

Y es que el García, asegura que su mujer ha estado al pendiente de su salud a lo largo de los últimos años debido a los preocupantes diagnósticos que le han dado. "Es la que me está cuidando desde hace varios años porque tengo enfermedades muy peligrosas, así que cállense la boca y métansela por el c*l*", expresó visiblemente molesto.