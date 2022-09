Por qué Julio Iglesias se lleva mal con su hijo Enrique Iglesias

Julio Iglesias es, sin lugar a dudas, uno de los artistas más populares de música latina de todos los tiempos. A lo largo de su exitosa carrera logró vender más de 250 millones de dólares en álbumes, recorrer el mundo entero con sus letras y presentaciones, y conquistar los corazones de cientos de hombres y mujeres.

Pero él mismo aseguró en más de una oportunidad que el mayor tesoro de su vida es el que logró puertas para adentro, su familia. Es padre de ocho hijos, fruto de sus dos matrimonios, el primero con la socialité española Isabel Preysler, del que nacieron Chábeli, Julio Jr. y Enrique Iglesias. El segundo con su actual esposa, Miranda Rijnsburger, con quien trajo al mundo a cinco jóvenes más, Miguel, Rodrigo, las gemelas Victoria y Cristina, y Guillermo.

Julio con sus hijos mayores cuando eran chicos.

Sin embargo, parece que Julio Iglesias no tendría un gran vínculo con uno de sus hijos. Según publicaron diversos medios especializados, el artista tendría asperezas con el reconocido Enrique Iglesias y por un motivo muy particular.

Lo normal es que padres e hijos choquen en ciertos momentos de la vida, sea a la hora de tomar decisiones o en el modo que elijan vivirla, pero en el caso de los cantantes el problema no va por ese lado. Su vínculo es el justo y necesario debido a la elección del joven, que poco caso le hizo a los consejos de su padre.

Todo comenzó cuando Enrique Iglesias decidió que quería ligar su vida a la de la música y elegir ese camino como carrera. Parece que Julio Iglesias no quería que ninguno de sus hijos viva todo lo que él vivió y eso llevó a un joven artista en un primero momento a esconderle sus deseos.

Esto determinó que todos los logros del intérprete de Experiencia religiosa sean mérito propio y poco tengan que ver con un padre facilitándole el camino. Y pese a que con el paso del tiempo su carrera se volvió muy exitosa, el español jamás lo felicitó o aplaudió con orgullo.

Julio y Enrique.

Fue Enrique Iglesias quien hace algún tiempo atrás contó por qué su relación con Julio Iglesias era tan distante y cómo reaccionó la leyenda de las baladas cuando se enteró que su hijo tenía un contrato con una discográfica: “A los seis meses se enteró mi padre... me dijo: "¿Qué coño haces? No sabes lo que estás haciendo ¿por qué no me lo has dicho?" Hice las maletas y me marché a Canadá para hacer mi primer disco con el arranque como Enrique Martínez, el Iglesias era muy obvio”.