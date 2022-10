Anuel AA reacciona ante el anuncio de colaboración entre Yailin y La Insuperable

Sin lugar a dudas esta noticia entusiasma a los fanáticos del género de la canción urbana, ya que este lunes 26 de setiembre pasado, las cantantes La Insuperable y Yailin “la más viral” anunciaron su primera canción juntas.

Aunque el lanzamiento del tema aún no tiene fecha, a través de sus redes sociales, las artistas compartieron unas fotografías oficiales de la nueva colaboración. "Llegan las Domi, BOBO. No es lo mismo ni es igual vamo' al game @yailinlamasviral mi muchachita malcriá Coming soon", expresó La insuperable en su cuenta de Instagram. Por su parte Yailin respondió por la misma red social: "@lainsuperable Te quilla que pa' ti ya no hay vitilla manitaaa".

Yailin y La Insuperable anunciaron una colaboración entre ambas.

Los comentarios no se hicieron esperar, pero el más importante sin lugar a dudas lo recibieron del trapero puertorriqueño Anuel AA, quien en el post de su esposa mostró apoyo utilizando emoticones de diablitos, mientras que Yailin utilizó corazones blancos y rojos y otro diablito en respuesta, dejando ver la complicidad de la pareja, que ha estado en el ojo del huracán desde hace semanas por su supuesta separación. Eso lleva a muchos fanáticos a pensar si se han reconciliado, debido a los rumores de ruptura y embarazo que han inundado las redes sociales durante semanas.

Igualmente, las famosas han seguido creando expectativa del nuevo corte musical. "Esto viene fuerte mah", dijo Yailin. Esta es la segunda canción que lanzará la dominicana desde que comenzara su relación con Anuel, con quien editó en marzo pasado el tema "Si tu me busca", un corte que suma 73 millones de reproducciones en YouTube.

¿Se reconciliaron?

Mientras tanto diversos usuarios se preguntan si todo ha vuelto a la normalidad en la relación entre Yailin y Anuel. Una pista es que el pasado 16 de septiembre la famosa presumió un hermoso ramo de rosas rojas que le habría enviado su esposo, dejando ver la dedicatoria donde se podía leer "te amo", y firmada por las iniciales del exponente urbano. Esta publicación que hizo la artista la acompañó con una romántica canción.

Cabe destacar que la amistad entre La Insuperable y Yailin no es reciente. De hecho, cuando Anuel y Yailin se casaron por el civil en Santo Domingo, la pareja fue a degustar comida criolla y a pasar un buen rato en la finca de Toxic Crow, esposo de La Insuperable, y su familia.