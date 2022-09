House of the Dragon confirmó segunda temporada y HBO Max anunció los cambios importantes para la próxima entrega

Si bien era una de las producciones más esperadas del año, lo cierto es que entre el fandom no se generaron grandes expectativas de lo que podría contar esta precuela. Hecho aún más importante, porque los primeros dos episodios estrenados de House of the Dragon rompieron todos los récords pensados sorprendiendo a todos con sus actores, personajes, escenografías, guiños de Game of Thrones, dragones, sangre y un relato que ya atrapó la atención de la audiencia.

Esta nueva historia, basada en la novela Fire & Blood de George R.R. Martin, parecía no contar con gran caudal de hype por parte de sus fans, ya que la octava entrega del show original en 2019 no había dejado las mejores sensaciones. Más allá de esto, el programa que cuenta los orígenes de los conflictos intrafamiliares de la Casa Targaryen se convirtió en el lanzamiento en televisión y en plataformas más reproducido de 2022.

Se vienen cambios importantes para la segunda temporada de House of the Dragon.

Si bien resulta extraña una renovación con solo unos días después del estreno de su primer capítulo, era una cuestión obvia que HBO mantenga el mundo de Game of Thrones entre sus principales contenidos al tener una gran cantidad de público a nivel mundial. Si bien desde el principio no se anunciaron modificaciones, en las últimas horas confirmaron que Miguel Sapochnik dejará de ser el showrunner de la precuela.

De acuerdo a la información de Deadline, Sapochnik se retira después de ser el showrunner de House of the Dragon y quedará en soledad Ryan Condal, quien participó durante la primera temporada. Se dijo que Condal continuará trabajando con George R.R. Martin en el desarrollo de la historia, junto al equipo de producción liderado por las ejecutivas Sara Hess y Jocelyn Diaz. En paralelo a la novedad, Alan Taylor, quien ha sido parte de Game of Thrones, se sumará como director y productor ejecutivo.

House of the Dragon tendrá una segunda entrega confirmada por HBO Max.

“Trabajar dentro del universo de Game of Thrones durante los últimos años ha sido un honor y un privilegio, especialmente pasar los últimos dos con el increíble elenco y equipo de House of the Dragon. Estoy muy orgulloso de lo que logramos con la temporada 1 y encantado con la reacción entusiasta de nuestros espectadores”, dijo Sapochnik al retirarse. Se trata de una elección personal y profesional, según sus palabras, aunque seguirá ligado a HBO en otros proyectos.