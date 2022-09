Laura Zapata rompió toda comunicación con Thalía

Laura Zapata estuvo en envuelta en una polémica a finales del mes de agosto, luego de declarar que los mexicanos son personas flojas a las que no les gusta trabajar. Esto desató un revuelo en redes sociales y una serie de críticas hacia la artista. Ahora, vuelve a estar en el ojo del huracán al revelar que rompió toda comunicación con su hermana Thalía.

La relación de hermanas entre Zapata y la intérprete de “Amor a la mexicana” se ha fracturado debido a las continuas disputas familiares que han protagonizado. La última de ellas fue hace unos meses, cuando la abuela de ambas, Eva Mange, falleció. Fue en ese momento que Laura acusó a Thalía de no cooperar en nada y desentenderse de la familia. Según palabras de la actriz de telenovelas, su hermana, la cantante Thalía no colaboró con ningún centavo para hacer frente a los gastos funerarios de su abuela, así como tampoco puso ayudó para pagar el hospital donde pasó sus últimos días la abuelita.

Laura Zapata que su hermana Thalía no aportó para pagar los costos del cuidado y sepelio de su abuela.

“Thalía no me ha preguntado ni cuánto gasté en el funeral ni cuánto gasté en el hospital. Ya cuando tenga tiempo yo le diré: ‘Oye, fíjate que gasté esto, ¿gustas cooperar con algo?’. Yo estaba al frente de mi abuela, yo estaba cuidando a mi abuela, yo me la llevé al hospital, yo tenía que sacar mi tarjeta para pagar y así fue”, aclaró Zapata.

Laura Zapata rompe comunicación con Thalía

Laura Zapata fue terminante en un reciente encuentro con los medios de comunicación, donde reveló que no tiene ninguna comunicación con su hermana y aseguró que tampoco desea volver a tenerlo debido a todos los problemas familiares que han vivido a lo largo de los años.

La relación de Laura y Thalía está resquebrajada.

“No, no he hablado con ella, y ahora si me habla quién sabe si me encuentra, porque ya la bloqué”, respondió la actriz en cuanto se le preguntó si ya había hablado con su hermana.

Estas declaraciones de Laura fueron en respuestas al ser cuestionada sobre lo dicho por la conductora mexicana Yolanda Andrade, quien aseguró que Zapata recibía 3 mil dólares mensuales de Thalía para cubrir los gastos de su abuela. “Mi amor, ¿qué te puedo decir? ¿Conoces mi carrera? ¿Sabes cuántas telenovelas he hecho? ¿Sabes cuántas obras de teatro? Comedia, tragedia, farsa, drama, melodrama y cobro muy bien, mira de dónde me estás viendo salir”, enfatizó la actriz.

Thalía, quien en estos momentos se la puede ver a través de sus redes sociales muy enfocada en sus proyectos, aún no ha hecho ninguna declaración sobre su hermana.