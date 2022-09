Las razones por las que Alan Rickman continuó grabando Harry Potter a pesar del cáncer

Las grandes historias tienen esa particularidad: cuando crees que ya nada más te puede sorprender, terminás admirando al personaje que detestaste durante 6 libros. Alan Rickman tuvo la oportunidad de ser parte del mundo mágico de la saga Harry Potter. Interpretó al detestable profesor Severus Snape, tal vez, uno de los papales más difíciles de su carrera por la complejidad del personaje. Sin embargo, antes del comienzo del rodaje de La orden del Fénix (2006), el actor debió ser intervenido quirúrgicamente por cáncer de próstata y a penas le dieron el alta, fue el primero en presentarse al set de grabación. ¿Por qué volvió al ruedo en su estado tan delicado?

El pasado fin de semana, The Guardian publicó extractos de los diarios que llevó en vida Alan Rickman, intérprete del trágico Severus Snape en las películas Harry Potter. De acuerdo al medio, el actor británico vertió sus memorias en un total de 26 volúmenes, que incluían no sólo anécdotas personales, sino también un recuento de sus experiencias en tiempos de preproducción, filmación y premieres. Evidentemente, muchas de esas vivencias giran alrededor de la multimillonaria franquicia de magos. Pero también, de cuestiones de salud que al final del día no impidieron que Rickman volviera al set de rodaje.

Alan Rickman interpretó al icónico profesor Severus Snape en la saga Harry Potter.

En 2005, el actor londinense fue diagnosticado con una forma agresiva de cáncer de próstata; un padecimiento que propició la extirpación del órgano afectado en enero de 2006, un mes antes de que iniciara la filmación de Harry Potter y la Orden del Fénix. Semanas después de recibir el alta hospitalaria, Rickman escribió en uno de sus diarios su resolución sobre si integrarse o no al rodaje de aquella película del Mundo Mágico, la quinta de la saga, y fue conciso respecto a las razones que fundamentaban su decisión.

“Por fin, sí a Harry Potter 5. La sensación no es ni de arriba ni de abajo. El argumento que gana es el que dice: ‘Llévalo a cabo. Es tu historia’”, se lee en uno de los extractos citados por The Guardian. Para abril de 2006, Alan Rickman ya estaba de vuelta ante las cámaras, siendo dirigido por David Yates y compartiendo escena nuevamente con Daniel Radcliffe, la estrella de estas películas sobre el niño que vivió y su lucha contra el malvado mago Voldemort.

“Tan pronto me pongo el anillo y el traje [de Snape], me doy cuenta de que algo sucede”, redactó el actor en una entrada subsecuente. “Se vuelve extraño ser hablador, sonriente, abierto. El personaje me estrecha, me tensa. No son buenas cualidades en un set de filmación. Nunca he sido menos comunicativo con un equipo. Afortunadamente, Dan [Radcliffe] cumple ese papel con facilidad y encanto. Y juventud”.

A pesar del cáncer, Alan Rickman quiso continuar rodando las siguientes películas de Harry Potter.

En enero de 2016, murió Alan Rickman a los 69 años de edad, víctima del cáncer de páncreas. A la fecha, permanece en la memoria de innumerables cinéfilos por títulos como Duro de matar (1988), Héroes fuera de órbita (1999) y Realmente amor (2003). Pero claro, los fans de Harry Potter siempre lo tendrán presente por su interpretación del que probablemente sea el personaje más complejo de los libros escritos por J.K. Rowling.

“He terminado de leer el último libro de Harry Potter. Snape muere heroicamente. Potter lo describe a sus hijos como uno de los hombres más valientes que jamás haya conocido y llama a su hijo Albus Severus”, señaló el actor en otro de sus diarios, en 2007. “Este fue un verdadero rito de iniciación. Una pequeña información de Jo Rowling hace siete años —Snape amaba a Lily— me dio un borde al cual aferrarme”.

La completa saga fílmica Harry Potter, al igual que su especial por el 20 aniversario, pueden verse actualmente desde la plataforma de streaming HBO Max.