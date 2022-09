Este es el actor legendario que renunció a su papel en Star Wars

Desde la década de los ‘70 a estos tiempos, James Earl Jones se convirtió en una figura sumamente importante para la franquicia de Star Wars al darle voz al villano más grande y querido de la pantalla, Darth Vader. Sin embargo, y para tristeza de todo el fandom, finalmente decidió dar un paso al costado y renunciar a su histórica y consagratoria tarea en el mundo del espectáculo. ¿Quién interpretará ahora el temerario Sith?

Darth Vader es uno de los villanos más celebrados en la historia del séptimo arte encabezando los rankings que destacan esta clase de personajes en múltiples oportunidades y siendo una de las caras más icónicas, o mejor dicho máscara, de la franquicia intergaláctica imaginada por el inquieto George Lucas, con determinadas características que lo hicieron verdaderamente imponente. Una de ellas, su tono de voz inconfundible.

El actor que, desde 1977, es el responsable de prestar su voz a Darth Vader en la saga Star Wars es James Earl Jones, un hombre que supo construir una gran carrera en la pantalla grande pero que sin lugar a dudas dejó una marca imborrable, además de todos los proyectos en los que participó, como el encargado de imprimir ese tono amenazante con el que el Sith Lord se dirigía tanto a sus subordinados como a sus oponentes.

Jones fue acreditado recientemente por retomar su papel de Vader en la serie Obi-Wan Kenobi de Disney+ a principios de este año. Pero como los fanáticos supieron más tarde, en realidad nunca puso un pie en una cabina de grabación. En cambio, una startup con sede en Ucrania llamada Respeecher usó tecnología de inteligencia artificial y grabaciones de archivo para recrear los tonos del actor. Esta será la estrategia de Lucasfilm en el futuro si deciden volver a utilizar al villano en nuevas entregas.

James Earl Jones renunció a ser la voz histórica de Darth Vader.

Vanity Fair informó que después de 45 años, James Earl Jones se "retiró" oficialmente de su rol como la voz de Darth Vader. Afortunadamente, ya le dio a Respeecher su bendición para clonar sus tonos para nuevas películas y programas de televisión. Después de que se le presentara el trabajo de la compañía, el intérprete firmó para permitirles grabar un nuevo diálogo usando su característica voz. Esto garantiza efectivamente que su cadencia familiar perdurará durante las próximas décadas y Star Wars podrá seguir disfrutando del inquietante Darth Vader.

La serie Obi-Wan Kenobi no fue la primera vez que Lucasfilm contrató los servicios de Respeecher para uno de sus proyectos de Star Wars. La compañía también ayudó a recrear la voz más joven de Mark Hamill para las escenas de Luke Skywalker en The Book of Boba Fett. Lo que es aún más impresionante es que continuaron trabajando en Obi-Wan mientras las fuerzas armadas rusas invadían su territorio en el conflicto bélico de mayor preponderancia durante este 2022.

LucasFilm contrató los servicios de Respeecher para uno de sus proyectos de Star Wars y será el dispositivo utilizado para darle voz a Darth Vader.

James Earl Jones le prestó su voz a Darth Vader en la trilogía original de Star Wars al igual que en el Episodio III de las precuelas y proyectos como Rogue One y un pequeño cameo en The Rise of Skywalker. Otros títulos recientes del actor de 91 años incluyen su participación en la serie animada Star Wars: Rebels y en 2019 le dio su voz a Mufasa en la remake de The Lion King. Coming to America 2 lo tuvo nuevamente como King Jaffe en Prime Video.