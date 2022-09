Así fue la terrible infancia poco conocida de Tom Cruise

Tom Cruise se convirtió en una de las más grandes estrellas de Hollywood. El actor de Misión Imposible cosechó una verdadera fortuna, siendo uno de los mejores pagos de la industria, además de uno de los rostros que más corazones conquista a lo largo y ancho del globo. Pero detrás de esa fama, esa sonrisa única y esa belleza, se encuentra una mirada melancólica por aquel pasado que lo acompaña hasta el día de hoy.

Aunque siempre trato de mantener un muy bajo perfil, más allá de haber protagonizado algunos importantes y polémicos romances en el mundo del espectáculo, en 2006 se animó a hablar por primera vez de sus primeros años de vida y de su familia y sorprendió con su relato.

Leyenda

Tom Cruise se caracterizaba por encontrar la forma de esquivar las preguntas que se referían a su niñez o a sus padres, dado que creció con un padre abusivo que lo marcó para siempre. Pero en es oportunidad, cuando le consultaron por sus primogénitos, decidió contar toda la verdad.

En una entrevista el actor destrozó a Thomas Cruise Mapother III, al contar que no guarda buenos recuerdos de su infancia por culpa de él, y que los primeros años de su vida estuvieron marcados por un ambiente hostil, gritos, golpes y maltratos constantes.

“Fue un abusador y un cobarde, una persona que si algo iba mal te pateaba, te pateaba con fuerza. Fue una gran lección en mi vida ver cómo alguien te podía llevar a dormir y hacerte sentir seguro, después... ¡bang!”, expresó en diálogo con la revista Parade.

“Para mí fue como: ‘Hay algo raro en este hombre. No confíes en él, ten mucho cuidado cuando lo tengas cerca’”, sumó Tom Cruise en aquella entrevista donde también sumó cómo eso repercutió en su vida escolar.

Tom Cruise.

El actor fue a 14 escuelas a lo largo de su vida porque constantemente su padre se estaba mudando de una ciudad a otra buscando trabajo o mejores condiciones, por lo que siempre terminaba siendo un extraño en el colegio, donde todos lo dejaban de lado y hasta lo golpeaban por su inseguridad y poca capacidad para defenderse.

“La etapa escolar fue dura por estar saltando de acá para allá. No tenía ningún amigo de verdad, alguien que me entendiera. Siempre era el niño nuevo con los zapatos equivocados, el acento equivocado. No tenía un amigo con quien compartir las cosas y en quién confiar”, contó.