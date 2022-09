La faceta desconocida de Timothée Chalamet antes de convertirse en una estrella de Hollywood

Nadie nace siendo quien es. Mucho antes de consagrarnos en lo que realmente nos gusta y en lo que somos buenos, vamos experimentando otras facetas que también nos atraen y definitivamente abren puertas desconocidas. De esta manera, Timothée Chalamet, uno de los actores del momento, dio sus primeros pasos en el mundo artístico de la mano de la música y el rap, ¿conocías la primera pasión del protagonista de Dune?

Hoy en día, Timothée Chalamet es una de las sensaciones de Hollywood dentro de la camada de actores sub30 entre los que también podemos sumar a figuras como Saoirse Ronan, Zendaya y hasta Tom Holland. Su primer gran papel llegó de la mano de Christopher Nolan en Interstellar, pero también lo vimos en ficciones como Lady Bird de Greta Gerwig, o Call me by your name de Luca Guadagnino. Mucho antes de ser una figura de renombre, este artista tenía una pasión desconocida.

Timothée Chalamet en Little Woman.

Hablar de Timothée Chalamet y conectarlo a la música implica hacer mención a un pasado que probablemente tuvo una marcada influencia de su madre. La música formó parte de su formación desde temprano porque su progenitora era profesora de danza y, según reconoció en una entrevista con Jimmy Fallon, si no hubiera sido actor probablemente estaría haciendo algo con alguna compañía de baile.

Pero más allá de su habilidad como bailarín, Timothée Chalamet también tiene una gran facilidad para rapear. Bajo el pseudónimo Timmy T o Lil’ Timmy T llegó a grabar algunas canciones y hasta presentarse en shows en donde se lo escuchó demostrar su habilidad con la prosa. ¿Conocías esta versión de la estrella de Beautiful Boy?

Una de sus canciones más conocidas y divertidas tiene que ver con el mundo de la matemática y está dedicada al mundo de la estadística. En un video que aparece en YouTube se lo puede ver muy joven cantando esta canción en donde bromea con las probabilidades de ser una estrella y le canta a una tal Señorita Lawton, su profesora de la escuela. También puedes encontrar otro video titulado Rising Stars 2012 en donde se lo puede ver cantar y bailar al ritmo de una canción centrada en su alter ego, Timmy T.

Timothée Chalamet fue parte del elenco de Homeland.

Antes de saltar a la fama con sus papeles en el cine, Timothée Chalamet tuvo un paso por una de las series dramáticas más interesantes del último tiempo: Homeland. Protagonizada por Claire Danes se centró en una agente de la CIA con trastorno bipolar y una gran habilidad para desenmascarar actividades terroristas. Se trata de un show que llegó hasta a predecir algunos atentados reales. En esta ficción, el actor de Lady Bird se puso en la piel de Finn Walden por 8 episodios, el malcriado hijo del vicepresidente y que mantuvo una corta relación con Dana Brody.